12 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Около 30 барнаульцев пострадали из-за гололеда

Больше 30 барнаульцев обратились в травмпункты за медицинской помощью после падения на гололеде.

В больнице. Перелом.
В больнице. Перелом.
Михаил Хаустов

Наиболее распространенная причина падения — скользкая обувь.

Кроме того, участились случаи обращения в травмпункт молодых людей. Но пожилые в основной группе риска.

«аже простое падение может обернуться для них травмой. Например, переломом шейки бедра. Медики рекомендуют в это время года передвигаться с максимальной осторожностью, аккуратно переходить проезжую часть — там часто бывает скользкий накат от автомобилей», — пишут «Вести Алтай».

Ранее стало известно, что в реанимацию в тяжелом состоянии попал известный фигурист, Олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость