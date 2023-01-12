Около 30 барнаульцев пострадали из-за гололеда

Наиболее распространенная причина падения — скользкая обувь.
Кроме того, участились случаи обращения в травмпункт молодых людей. Но пожилые в основной группе риска.
«аже простое падение может обернуться для них травмой. Например, переломом шейки бедра. Медики рекомендуют в это время года передвигаться с максимальной осторожностью, аккуратно переходить проезжую часть — там часто бывает скользкий накат от автомобилей», — пишут «Вести Алтай».
Ранее стало известно, что в реанимацию в тяжелом состоянии попал известный фигурист, Олимпийский чемпион Роман Костомаров.
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