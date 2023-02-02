Бийчане выступили против закрытия женской консультации в одной из поликлиник

Жители Бийска собирают подписи под открытым письмом губернатору Алтайского края Виктору Томенко.
Женщины — против закрытия женской консультации. Они призывают отставить здоровье горожан.
Также соответствующие письма планируют направить премьер-министру Михаилу Мишустину и президенту Владимиру Путину.
Уточняется, что больница на ул. Мухачева, 135 заработала в 1976 году. В женской консультации было примерно семь участков на 32 тыс. бийчанок.
Работали смотровой и процедурный кабинеты, а также дневной стационар.
Ранее жители Барнаула устроили народный сход из-за смерти ребенка в ЦРБ.
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