Бийчане выступили против закрытия женской консультации в одной из поликлиник

Бийчане выступили против закрытия женской консультации при поликлинике № 1 и готовы выйти на митинг, пишет «Бийский рабочий».

Жители Бийска собирают подписи под открытым письмом губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Женщины — против закрытия женской консультации. Они призывают отставить здоровье горожан.

Также соответствующие письма планируют направить премьер-министру Михаилу Мишустину и президенту Владимиру Путину.

Уточняется, что больница на ул. Мухачева, 135 заработала в 1976 году. В женской консультации было примерно семь участков на 32 тыс. бийчанок.

Работали смотровой и процедурный кабинеты, а также дневной стационар.

Ранее жители Барнаула устроили народный сход из-за смерти ребенка в ЦРБ.