Бийским медикам пришлось срочно принять роды в домашних условиях

Бригада скорой помощи приехала на экстренный вызов и организовала роды на дому, сообщает « Бийский рабочий ».

Сообщение о вызове поступило 1 мая в 15:51 дня. Фельдшеры прибыли к роженице уже через три минуты.

Медики понимали, что до роддома доехать не успеют. Пришлось организовать стремительные роды в имеющихся условиях.

На свет появился мальчик. Для жительницы Зонального района это уже четвертая беременность.

После родов маму с новорожденным малышом доставили в родильный дом ЦГБ.

Как отмечает главврач станции скорой медпомощи Бийска, это третьи роды с начала года, успешно принятые врачами на дому.

Ранее акушер-гинеколог из Барнаула получила звание «Заслуженного врача РФ».