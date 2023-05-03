3 мая
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Здоровье

Бийским медикам пришлось срочно принять роды в домашних условиях

Бригада скорой помощи приехала на экстренный вызов и организовала роды на дому, сообщает «Бийский рабочий».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altapress.ru

Сообщение о вызове поступило 1 мая в 15:51 дня. Фельдшеры прибыли к роженице уже через три минуты.

Медики понимали, что до роддома доехать не успеют. Пришлось организовать стремительные роды в имеющихся условиях.

На свет появился мальчик. Для жительницы Зонального района это уже четвертая беременность.

После родов маму с новорожденным малышом доставили в родильный дом ЦГБ.

Как отмечает главврач станции скорой медпомощи Бийска, это третьи роды с начала года, успешно принятые врачами на дому.

Ранее акушер-гинеколог из Барнаула получила звание «Заслуженного врача РФ».

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