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Здоровье

Блондинок предупредили: ржавая вода не восполнит дефицит железа в организме, но перекрасит волосы

Дерматовенеролог Юлия Нагайцева рассказала радио Sputnik, можно ли использовать ржавую воду, которая течет из крана после ремонтных работ или планового отключения.

Блондинка и брюнетка
Блондинка и брюнетка
СС0

Нагайцева отметила, что вряд ли кто-то будет использовать рыжую жидкость для питья или приготовления пищи.

Однако некоторые моются в ржавой воде. Впрочем, опасности в этом нет — большое количество железа вреда не принесет, тем более что в организм оно не проникнет.

«Кожа — это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников», — пояснила эксперт.

Также предупредила, что если кто-то надеется при помощи омовений в ржавой воде восполнить дефицит железа в организме, то сделать это не получится.

Ржавая вода.
Ржавая вода.
altapress.ru

Нагайцева подчеркнула, что ржавая вода может повлиять если не на здоровье человека, то на его облик.

К примеру, высветленные волосы после такого мытья приобретут нежелательный оттенок.

«Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь — чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут», — напомнила врач.

Ранее в Кузбассе вице-мэр выпил воду с червями, отказавшись признавать проблемы с водоснабжением, и стал победителем конкурса «Человек года».

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