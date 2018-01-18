Более половины российских врачей признают ухудшение качества медицинской помощи

По словам главы фонда, Эдуарда Гаврилова, 57% участников опроса отметили снижение доступности и качества медицинской помощи для пациентов. На дефицит кадров в медицине обратили внимание 78% опрошенных.

По данным фонда, число занятых ставок по стране сократилось на 9 тысяч, а общий дефицит врачей в России составил 115 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем годом ранее.

Эдуард Гаврилов,

глава фонда "Здоровье":

— К сожалению, кадровая ситуация в здравоохранении год от года ухудшается. Наряду с сокращением сети медицинских организаций это привело к уменьшению объемов оказанной медицинской помощи. Достаточно отметить, что с 2014 г. по 2016 г. общее число амбулаторных посещений врачей снижалось более чем на 40 миллионов ежегодно. Происходит снижение объемов медпомощи и в стационарах: число госпитализированных пациентов в стране сократилось за 2016 год на 147 тысяч человек.

По данным Социологического центра РАН, 30% граждан России отметили, что для них сократился доступ к необходимой медицинской помощи и лекарствам, пишет "Медпортал".