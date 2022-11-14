В Институте диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава России провели исследование, согласно которому у каждого пятого-шестого россиянина — преддиабет (предстадия сахарного диабета).
А каждый третий россиянин страдает ожирением, которое способствует развитию сахарного диабета.
Не совсем. Да, число пациентов с сахарным диабетом выросло на 45 тыс. по сравнению с прошлым годом. Однако это не раскрывает всей картины полностью.
«Не меньше половины пациентов просто не знают о наличии у них сахарного диабета, так как они должным образом не обследованы», — сказала директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева ТАСС.
Всего в России 5 млн диабетиков, зарегистрированных в РФ.
Сахарный диабет может не проявлять себя годами, и человек просто не догадывается об его существовании. В свою очередь, больной длительное время не получает медицинскую помощь.
По словам Натали Мокрышевой, за последние три года выявляемость пациентов с сахарным диабетом в регионах страны существенно выросла. Улучшилась постановка на медицинский учет.
Тем самым это повлияло и на картинку заболеваемости. Выросла численность пациентов с сахарным диабетом, как в регистре, так и в оценках Росстата.
Чтобы предотвратить появление сахарного диабета, нужно соблюдать следующие правила:
- Проходить ежегодное медицинское обследование;
- Соблюдать дробное питание — пять приемов пищи. Они должны быть богаты белками, жирами и углеводами;
- Употребление сахара и насыщенных жиров нужно свести до минимума. А сладости и фаст-фуд лучше исключить из рациона;
- Заниматься разумной физической нагрузкой. Она улучшает процессы метаболизма и повышает чувствительность тканей организма к инсулину.