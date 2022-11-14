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Это значит , что заболеваемость только растет?

Не совсем. Да, число пациентов с сахарным диабетом выросло на 45 тыс. по сравнению с прошлым годом. Однако это не раскрывает всей картины полностью.

«Не меньше половины пациентов просто не знают о наличии у них сахарного диабета, так как они должным образом не обследованы», — сказала директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева ТАСС.

Всего в России 5 млн диабетиков, зарегистрированных в РФ.