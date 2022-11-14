14 ноября
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Здоровье

Более 300 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом выявили в России — динамика заболеваемости в стране

Только за неполный 2022 год число новых пациентов с сахарным диабетом составило 354 тыс., сообщил ТАСС. Какова ситуация в стране в целом и почему каждый пятый россиянин должен быть начеку — в материале altapress.ru.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/
1
Какова ситуация с заболеваемостью сахарным диабетом в стране?

В Институте диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава России провели исследование, согласно которому у каждого пятого-шестого россиянина — преддиабет (предстадия сахарного диабета).

А каждый третий россиянин страдает ожирением, которое способствует развитию сахарного диабета.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/
2
Это значит, что заболеваемость только растет?

Не совсем. Да, число пациентов с сахарным диабетом выросло на 45 тыс. по сравнению с прошлым годом. Однако это не раскрывает всей картины полностью.

«Не меньше половины пациентов просто не знают о наличии у них сахарного диабета, так как они должным образом не обследованы», — сказала директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева ТАСС.

Всего в России 5 млн диабетиков, зарегистрированных в РФ.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/
3
Почему сахарный диабет сложно выявить?

Сахарный диабет может не проявлять себя годами, и человек просто не догадывается об его существовании. В свою очередь, больной длительное время не получает медицинскую помощь.

4
Как выявляют больных в регионах?

По словам Натали Мокрышевой, за последние три года выявляемость пациентов с сахарным диабетом в регионах страны существенно выросла. Улучшилась постановка на медицинский учет.

Тем самым это повлияло и на картинку заболеваемости. Выросла численность пациентов с сахарным диабетом, как в регистре, так и в оценках Росстата.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/
5
Как предотвратить появление сахарного диабета?

Чтобы предотвратить появление сахарного диабета, нужно соблюдать следующие правила:

  • Проходить ежегодное медицинское обследование;
  • Соблюдать дробное питание — пять приемов пищи. Они должны быть богаты белками, жирами и углеводами;
  • Употребление сахара и насыщенных жиров нужно свести до минимума. А сладости и фаст-фуд лучше исключить из рациона;
  • Заниматься разумной физической нагрузкой. Она улучшает процессы метаболизма и повышает чувствительность тканей организма к инсулину.
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