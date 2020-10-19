Более трети жителей Алтайского края вакцинировались от гриппа

За два месяца более трети жителей Алтайского края поставили прививки против гриппа, сообщает официальный сайт региона.

За счет федерального бюджета привили почти 800 тыс. человек.

За счет работодателей и на свои деньги вакцинировались всего более 6 тыс. человек — это результат «низкой активности населения и недостаточно для создания коллективного иммунитета», отметили в Роспотребнадзоре.

Всего в регион поступило 82% от заявленного количества противогриппозной вакцины «Совигрипп» и 86% детской вакцины.

С 5 по 11 октября зарегистрировано 26,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ в регионе. Случаев заболевания гриппом нет.

За сутки 18 октября в Алтайском крае зарегистрировали 185 новых случаев заболевания коронавирусом.