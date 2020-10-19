Более трети жителей Алтайского края вакцинировались от гриппа

За счет федерального бюджета привили почти 800 тыс. человек.
За счет работодателей и на свои деньги вакцинировались всего более 6 тыс. человек — это результат «низкой активности населения и недостаточно для создания коллективного иммунитета», отметили в Роспотребнадзоре.
Всего в регион поступило 82% от заявленного количества противогриппозной вакцины «Совигрипп» и 86% детской вакцины.
С 5 по 11 октября зарегистрировано 26,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ в регионе. Случаев заболевания гриппом нет.
За сутки 18 октября в Алтайском крае зарегистрировали 185 новых случаев заболевания коронавирусом.