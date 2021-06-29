Больница регионального статуса приостановит прием плановых больных из-за ковида и нехватки врачей

Информация об ограничении планового приема больных опубликована на сайте медучреждения. Документ за подписью главврача Егора Корчагина, пишет «ТВК».
Эта вынужденная мера вводится «в целях усиления мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях эпидемической ситуации, в связи с организацией временных инфекционных госпиталей и дефицитом кадрового потенциала».
Предварительная запись в стационар больницы будет вновь открыта после завершения санитарно-карантинных мероприятий, пишет Тайга.инфо.
«Исключения составят проведение заместительной почечной терапии (гемодиализа) в условиях дневного стационара, госпитализация пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи в плановом порядке может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью», — сказано в сообщении больницы.
Ранее сообщалось, что в минздраве Алтайского края не исключают, что придется вновь ограничить плановую медпомощь.
Речь идет о соблюдении требований Роспотребнадзора и исполнении указа губернатора Виктора Томенко.
«Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, в том числе носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и продолжат принимать участие в массовых мероприятиях, то ограничение плановой помощи возможно», — заявили изданию в министерстве.