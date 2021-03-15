Бомба замедленного действия: новый рассадник вирусов обнаружили в Поднебесной

Пушные фермы в Китае могут стать новым рассадником вирусов. Животные существуют там в неподобающих условиях, а большинство из них болеет, пишет The Mirror.

Эксперты исследовали 13 пушных ферм и пришли к выводу, что они являются бомбой замедленного действия для будущих пандемий. Животных держат в маленьких клетках.

На одной из ферм нашли енотовидных собак, которые были настолько неумело убиты током, что находились в сознании и были парализованы, переживая медленную и мучительную смерть от остановки сердца.

Авторы исследования подчеркнули, что постоянный стресс, в котором находятся животные в таких местах, увеличивает масштабы «вирусного выброса», пишет Lenta.ru. По мнению экспертов, зоофермы и рынки, где животных содержат в непосредственной близости друг к другу и заставляют их страдать, должны быть закрыты и запрещены.

Ранее Китай заподозрили в попытке спихнуть на Россию ответственность за ковид. В Китае считают, что коронавирус приходит к ним из России на упаковках товаров и вместе с приезжими.

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