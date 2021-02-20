Китай заподозрили в попытке спихнуть на Россию ответственность за ковид

В Китае считают, что коронавирус приходит к ним из России на упаковках товаров и вместе с приезжими, пишет « Политик.ру ».

Напомним, ранее китайские эксперты обнаружили генетический материал COVID-19 в курятине, которую им поставляли из России.

Примечательно, что речь идет о производителях, входящих в группу «Черкизово». Кстати, компания реализует свои проекты и в Алтайском крае. К примеру, накануне из-за пандемии пришлось заморозить «стройку» на 3 млрд рублей.

Как отмечает издание, в Китае полагают, что сегодня вирус попадает на территорию Поднебесной из России — с людьми и товарами. Ранее китайские власти ограничили въезд россиянам.

При этом, согласно официальным данным, ковид впервые выявили именно в Китае и оттуда зараза распространилась по всему миру. Так что внутри этой страны вирус тоже есть.

«Если в России граница закрыта, то нет никакого трафика кроме того, что возвращается домой. Его можно легко изолировать в карантине. При этом трафик на юге Китая просто невероятный. Все торговые и деловые рейсы вполне плотные. Можно посмотреть на соответствующих сервисах — движения самолетов и кораблей», — пишет издание.

Китай , вирус. CC0

Также стоит отметить, что вирус прежде всего передается воздушно-капельным путем, а контактным — слабо. В таком случае поможет дезинфекция товара или же ограничение поставок, если ситуация настолько серьезная.

Кстати, ранее алтайские аграрии столкнулись с проблемой — они не могут отправить зерно и муку в Китай из-за упаковки. Принимающая сторона оплатила товар, но забирать не пожелала.

При этом контрабанда российского леса в Китай, можно сказать, не прекращается. Да и официальные продажи не отстают: за девять месяцев 2020 года сибирского леса вывезли на 2 млрд долларов, причем прежде всего в Поднебесную.

«КНР обвиняет Москву в импортировании COVID-19 на упаковках продукции и прибывающими инфицированными лицами (своими гражданами). Зачем им это? Пытаются получить статус жертвы. Или, возможно, стараются скрыть свою причастность к эпидемии», — предполагает издание.

Ранее российский эксперт, входящий в спецгруппу ВОЗ, оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане, где огромный рыбный рынок — предполагаемый эпицентр — уже давно снесли.