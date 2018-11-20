Борьба со змием: министр здравоохранения сказала, как в России будут повышать продолжительность жизни

Для того, чтобы к 2024 году продолжительность жизни россиян достигла в среднем 78 лет, нужно значительно снизить смертность в стране, заявила 19 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова в Совете Федерации, сообщает «Российская газета». Впрочем, сказала она, всем регионам сделать это не удастся — выручат кавказские республики — «долгожители».

Скворцова сообщила, что не может ставить планку в 78 лет всем регионам, и отметила, что в ряде субъектов «продолжительность жизни пока 60 лет или даже чуть ниже».

Поэтому в других регионах показатель должен быть выше целевого. В минздраве предполагают, что Москва, Ингушетия и некоторые другие регионы, где уже сейчас средняя продолжительность жизни достигла 80 лет, справятся с этой задачей.

Для повышения продолжительности жизни необходимо существенно снизить смертность: к 2024 году — на 229 тысяч человек в год, заявила Скворцова.

Больше всего сил планируется потратить на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые дают львиную долю летальных исходов. «Это враг номер один, который сейчас определяет демографическую ситуацию в целом», — подчеркнула глава минздрава. По ее словам, 200 тысяч из 229 тысяч летальных исходов удастся сократить за счет именно этой борьбы. Еще 23 тысячи жизней в год может спасти лечение онкологических заболеваний, остальные — снижение детской смертности.

Скворцова подробно рассказала о планах борьбы с «врагом номер один». У мужчин трудоспособного возраста «70% смертности ассоциировано либо с острым приемом алкоголя, либо с накоплением алкогольного эффекта». Борьба с употреблением спиртного — «это важнейшая, первая часть».

Второй путь — профилактика на основе индивидуальных исследований, коррекция факторов риска. «А третье — быстрые и правильные жизнеспасающие действия, в том случае, когда сосудистая катастрофа уже наступила», — сказала министр.

Десять лет, по ее словам, понадобилось на то, чтобы в регионах поняли, что больных с острыми инфарктами и инсультами надо везти в специализированные клиники, а не в ближайшую больницу общего профиля, где риск смерти в разы выше.

Следующая задача — внедрение клинических рекомендаций. Проверки сосудистых центров установили, что «достаточно большой процент пока не работает эталонно», там нарушаются протоколы лечения и диагностики.