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Здоровье

«Букет» из тифа, боррелиоза, энцефалита. Больше тысячи человек покусали клещи на Алтае

В Республике Алтай зарегистрировали 1 034 пострадавших от присасывания клещей — у некоторых из них обнаружили переносимые насекомыми тяжелые заболевания.

Клещи
Клещи
pixabay.com

Так, 21 человек заболел клещевым сыпным тифом, трое — клещевым боррелиозом, у трех человек подозрение на клещевой энцефалит, пишут «Новости Горного Алтая».

«Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай предупреждают, сезон клещевых инфекций в регионе набирает обороты. Весь май и весь июнь численность клещей будет очень высокой, всем жителям и гостям республики необходимо помнить о мерах профилактики», — пишет издание.

Перед выездом за город лучше не забывать противоклещевые аэрозоли и страховаться на случай укуса. Вечером нужно осматривать себя и детей на наличие клещей.

Лабораторные исследования клещей в сезоне 2022 года показывают, что каждый третий клещ заражен. Помимо тифа, боррелиоза, энцефалита, насекомые также переносят анаплазмоз, эрлихиоз, бабезиоз.

Ранее в Барнауле назвали самые опасные места скоплений клещей.

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