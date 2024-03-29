Буквы-депрессанты. Как бороться с тревогой от чтения плохих новостей, рассказала психолог

Почему мы не можем перестать читать плохие новости, как они на нас сказываются и можно ли справиться со стрессом от негативных сообщений, рассказала altapress.ru Анна Кузьмина, завкафедрой клинической психологии АлтГУ, кандидат психологических наук.

«Плохая» новость — какая она вообще

Любое событие изначально несет в себе эмоциональную окраску. Однако, объясняет специалист, оценивать новость как «хорошую» или «плохую» человек начинает в тот момент, когда принимается думать о ней. Активизируются внутренние мыслительные процессы и чувства. Как следствие — негативное эмоциональное состояние.

«Восприятие новостей, которые рождают у нас отрицательные эмоции, всегда отражает то, что происходит у нас внутри: мыслительные процессы в нашей психике, состояние нашего организма», — добавляет психолог.

Стресс. pixabay.com

Причем положительных эмоций, которые у нас может вызвать новость, не так уж и много. В общей психологии, рассказывает Анна Кузьмина, выделяют десять базовых состояний. Позитивных из них только два — радость и интерес. Есть еще одно нейтральное — удивление. И все. Остальные семь — негативные.

Зачем мы это читаем

Психолог также объяснила с точки зрения подсознания, почему людей тянет читать и смотреть негативные новости. Это связано с потребностями человека. Одна из базовых — в безопасности. И ее реализация связана с информацией из окружающей среды, со сведениями о внешнем мире.

«Чтобы чувствовать себя в безопасности, мы хотим получать как можно больше информации о событиях вокруг. Так мы можем спланировать свое поведение, придумать предохранительные меры», — говорит Анна Кузьмина.

Получается своеобразная ловушка подсознания. Читаешь, чтобы быть готовым и не волноваться, а в итоге зачитываешься и переживаешь еще больше. И хочется, и колется.

Развлечения. Стресс. Лимон. СС0

Поэтому нужно знать меру. Специалист рекомендует внимательно следить за тем, что происходит с вами, когда вы читаете какую-то информацию, когда вы перечитываете ее многократно. Важно обезопасить психику от большого наплыва негативных сообщений. Когда человек сталкивается с таким, мозг «перегружается», и ресурсы организма тоже заканчиваются. Это может приводить к тревожным состояниям, депрессии, нарушению сна.

Как реагировать менее эмоционально

Психолог объясняет: основа нашей эмоциональной реакции — мышление. Важно приучить себя знакомиться с информацией с позиции: «А чем это мне полезно? В чем мне от этого вред? Насколько это относится ко мне лично?».

Наши собственные ресурсы тоже определяют то, что мы чувствуем по поводу определенных событий. Когда человек находится в постоянном, хроническом стрессе, когда он эмоционально истощен, плохо спит и не соблюдает режим дня и отдыха, чтение вдобавок к этому негативных новостей лучше не сделает. Это может обернуться тем, что их влияние на организм может оказаться еще более губительным.

У ослабленного организма недостаточно ответной силы, чтобы справиться с таким отрицательным воздействием. Снижается порог чувствительности, и даже какие-то незначительные негативные события могут выбить человека из колеи.

Чтобы снизить такую эмоциональную реакцию, говорит специалист, поможет самодисциплина. Нужно подумать и понять, для чего мы предпринимаем то или иное действие. Стоит выделять время как на чтение новостей, так и на заботу о своем организме, своем здоровье.

Признаки стресса

Специалист выделяет несколько симптомов постоянной тревожности, которые истощают организм и могут стать «звоночками», что нужно что-то менять.



Анна Кузьмина,

завкафедрой клинической психологии АлтГУ:

Признаками хронического стресса является повышенная раздражительность, нервозность, беспокойство. В этом состоянии активизируются негативные эмоции. Характерна хроническая усталость, когда человек просыпается утром неотдохнувшим. Человек может худеть или набирать вес. В трудовой деятельности это отражается на увеличении количества ошибок, снижении мотивации к решению сложных задач. Все новое воспринимается критически. Может появляться такое негативное чувство, как «Я недостаточно хорош», «Со мной что-то не так», «У меня нет ни на что сил».

Борьба с тревожным состоянием

Специалист объясняет: тревога нам, как ни странно, нужна. У нее есть важный смысл — предостерегать от будущей опасности. Но происходит и такая ошибка мышления, что, когда мы думаем о потенциальных опасностях, чувство тревоги лишь нарастает. Та самая ловушка мозга.

Важно исправить те ошибочные убеждения, которые происходят в момент переживания тревоги. Оценивать опасность нужно объективно. И свои силы, способности, возможность повлиять на исход — тоже.

Стресс, тревога, одиночество. CC0

«Если на фоне нашей тревоги возникают мысли, в которых мир представляется опасным и страшным местом, то они сами по себе будут вызывать тревогу. Получается замкнутый круг. Но важно помнить, что мы можем управлять своими мыслями. Способ уменьшить беспокойство при помощи мышления заключается в наблюдении, оспаривании и переоценке», — отмечает психолог.

Прием наблюдения заключается в том, чтобы позволить тревожным мыслям проходить. Просто наблюдать за ними, не наделяя их силой. Например, внезапно возникла тревожная мысль: «Вдруг в торговом центре, куда я собираюсь, тоже произойдет что-то ужасное?». Специалист советует порассуждать: «Это просто случайная мысль. Неудивительно, что я начал переживать, а мой пульс ускорился. Но это всего лишь мысль, и я могу отпустить ее». Прием оспаривания действует наоборот. Стоит спросить себя: есть ли доказательства того, что это произойдет? А в пользу обратного? И здесь будет уместна более полезная мысль: например, подумать, что конкретно можно сделать, чтобы обезопасить себя. Может помочь также переключение внимания. Гаджеты — не лучший вариант. Новости и социальные сети, пестрящие новостями, не помогут избавиться от тревоги. Стоит ограничить поступление информации о трагедии. Если же необходимо быть в курсе, стоит выбрать один канал информации и проверять его с определенной периодичностью — например, утром и вечером.

Но и совсем ограждать себя, оборачиваясь в кокон, нежелательно.

«Эскапизм, как бегство от реальности, является довольно негативным феноменом, — отмечает Анна Кузьмина. — Человек уходит от негативных ситуаций в мир иллюзий, в мир фантазий, а те потребности, которые у него есть в реальной жизни, не удовлетворяются. Со временем они будут накапливаться и давать депрессивную симптоматику, усиливать тревогу и негативные симптомы.

Профилактика

Если тревожности у вас еще нет, но обезопасить себя хочется, поможет «профилактика». Специалист называет несколько способов повысить свою психологическую устойчивость.

Очень важно, подчеркивает Анна Кузьмина, соблюдать «психологическую гигиену». Полезно практиковать техники релаксации, которые помогут снизить эмоциональное напряжение, совладать со своим телом.

«Очень важно заниматься спортом, потому что тревога дает нам выброс гормонов стресса — адреналина, норадреналина, кортизола. И помочь «сжечь» эти гормоны помогает физическая нагрузка», — отмечает специалист.

Спорт. Открытые источники в Интернете (СС0)

Полезны также занятия по типу пилатеса. Они помогают лучше чувствовать свое тело, его положение в пространстве, зажатость мышц. В период эмоциональной неустойчивости и стресса человек часто испытывает ярко выраженное физическое напряжение в теле, и помочь его снять могут как раз правильные физические нагрузки.

Обязательно нужно соблюдать режим труда, выделять время на отдых, на общение с близкими. Причем очень важно, чтобы это общение было именно в позитивном ключе.

Как лечиться

Иногда никакие приемы самопомощи уже не действуют. Психолог отмечает: когда признаки держатся в течение длительного времени, нужна помощь специалиста.

Самостоятельно принимать лекарства, чтобы снизить состояние грусти, тревоги, неустойчивости — нельзя. Здесь обязательно необходима помощь специалиста. Выписывать лекарства может только врач.

Психология Freepic

Анна Кузьмина напоминает: в нашем регионе можно обратиться в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана. Там работают врачи различного профиля, которые могут и выписать лекарства, и оказать клиническую помощь.

Получить помощь психолога, в том числе экстренную, можно в комплексных центрах социального обслуживания, в краевом кризисном центре для мужчин и краевом кризисном центре для женщин.

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