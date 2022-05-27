Бьюти-эксперт рассказала, почему у 52-летней Дженнифер Лопес нет морщин

Бьюти-эксперт и экс-помощница пластического хирурга Мишель Сильва в TikTok назвала звездный способ для борьбы с морщинами.

Она рассказала, что многие знаменитости, в том числе и Дженнифер Лопес, спят на спине, чтобы не было морщин, пишет The Sun.

Сильва призналась, что изучает все методы борьбы с возрастом.

«Если вам за 30, 40 или 50 лет, и вы помешаны на борьбе со старением, как и я, эти советы для вас», — сказала она.

Эксперт призналась, что когда работала с пластическим хирургом, слышала, как он спрашивал своих пациентов, в какой позе они спят.

Оказалось, что по состоянию лица можно определить позу, которую человек предпочитает для сна.

«На той половине лица, на которой спит человек, морщин всегда больше. Но есть способ решения этой проблемы», — отметила эксперт.

Тиктокер добавила — пластический хирург всегда говорил пациентам: «Знаю, дамы, что это неудобно, но научитесь спать на спине. Никогда не засыпайте на животе, уткнувшись лицом в подушку», пишет Lenta.ru.

Бьюти-эксперт отметила — на спине спят многие знаменитости, в том числе 52-летняя Дженнифер Лопес, которая выглядит намного моложе своих лет.

Между тем вновь вернулась в моду джинсовая одежда.