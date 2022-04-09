9 апреля
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Здоровье

Частую причину бессонницы назвал специалист

Недостаток железа в организме — одна из частых причин бессонницы, рассказал в своем Telegram-канале сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

При нарушениях сна нужно обратить внимание на уровень гемоглобина: если белка недостаточно, то это может говорить о начале развития железодефицитной анемии, которая влечет за собой проблемы со сном, пишет Газета.Ru.

«Железо — это вещество, которое участвует в синтезе дофамина, он регулирует сон. Если железа начинает не хватать, то может начинаться бессонница, может доставлять неудобства сидром „беспокойных ног“, но при этом одного анализа на уровень гемоглобина бывает недостаточно», — сообщил врач.

При проблемах со сном и подозрении на анемию специалист рекомендует сдать кровь на ферритин. Это белок, который отвечает за запасы железа в организме, восполнить нехватку вещества помогают специальные препараты, но принимать их нужно только после консультации с врачом.

Ранее эксперт рассказал, на чем опаснее всего спать. Сон на надувном матрасе или раскладушке может привести к боли в шее или пояснице. На этих спальных местах позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц и спазму.

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