Check Up*: где пройти комплексную проверку здоровья по выгодной цене

Специалисты центра составили более 10 специальных программ проверки здоровья (Check Up), которые позволяют обнаружить заболевания на ранней стадии развития и начать своевременное лечение.
Такой подход позволяет посетителям значительно сэкономить время и деньги.
- ОАК + СЭО + лейкоцитарная формула,
- креатинин,
- мочевина,
- липидограмма,
- глюкоза венозной плазмы крови натощак,
- гликированный гемоглобин,
- ТТГ,
- витамин D,
- общий кальций,
- альбумин.
Стоимость: 3 500 руб.
- ОАК,
- липидограмма,
- калий+натрий,
- мочевина,
- креатинин,
- прием кардиолога,
- ЭКГ.
Стоимость: 3 200 руб.
- ТТГ,
- Т4 свободный,
- АТ и ТПО,
- УЗИ щитовидной железы.
Стоимость: 1 700 руб.
- Глюкоза венозной плазмы крови натощак,
- гликированный гемоглобин,
- липидограмма,
- креатинин,
- мочевина,
- ОАМ (ДНК),
- ацетон мочи.
Стоимость: 1 700 руб.
- ОАК + СЭО + лейкоцитарная формула,
- гликированный гемоглобин,
- ферритин,
- сывороточное железо,
- общий белок,
- ТТГ,
- витамин D,
- общий кальций,
- альбумин.
Стоимость: 3 300 руб.
- Общий кальций,
- магний,
- фосфор (неорганический),
- альбумин,
- ПТГ,
- ТТГ,
- витамин D,
- щелочная фосфотаза.
Стоимость: 2 400 руб.
- УЗИ брюшной полости,
- ОАК + СЭО + лейкоцитарная формула,
- глюкоза венозной плазмы крови натощак,
- креатинин,
- мочевина,
- АЛаТ,
- АСаТ,
- билирубин,
- липидограмма,
- гликированный гемоглобин,
- ТТГ,
- пролактин,
- витамин D.
Стоимость: 5 000 руб.
- Мазок на флору, мазок на онкоцитологию,
- УЗИ гениталий,
- УЗИ молочных желез,
- ЭКГ,
- глюкоза,
- холестерин ОАК,
- общий анализ мочи,
- консультация гинеколога,
- консультация терапевта.
Стоимость: 4 240 руб.
- Мазок на флору,
- мазок на онкоцитологию,
- УЗИ гениталий,
- УЗИ молочных желез,
- кольпоскопия,
- консультация гинеколога,
- ПЦР ВПЧ высокого онкориска скрининг.
Стоимость: 3 740 руб.
- Мазок на флору,
- ПЦР-комплекс «Фемофлор скрин»,
- консультация гинеколога.
Стоимость: 1 930 руб.
- Мазок на флору,
- ПЦР-комплекс «Фемофлор скрин»,
- консультация гинеколога,
- кровь на RW,
- кровь на ВИЧ.
Стоимость: 2 590 руб.
Консультация врача по результатам обследования бесплатно.
При необходимости и по показаниям врачи медицинского центра способствуют маршрутизации, госпитализации пациентов в стационары, хирургические отделения по полису ОМС в Барнауле, а также за его пределами по направлениям: кардиохирургия, гинекология, урология, онкология и др.
Медицинский центр «Астра»
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 169.
Режим работы: понедельник-пятница 8:00−20:00, суббота 9:00−15:00, воскресенье — выходной.
Тел. +7 (3852) 59-10-49 (регистратура).
WhatsApp +7 (995) 245-38-65, 543−98−43.
Сайт: astra-barnaul.ru
Социальные сети: «Вконтакте», Telegram.
* Сheck up / Чек Ап (от англ. — проверять) — комплексное медицинское обследование, предназначенное для ранней диагностики заболеваний.
** Цены действительны на момент публикации.
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