Check Up*: где пройти комплексную проверку здоровья по выгодной цене

Многопрофильный медицинский центр «Астра» предоставляет медицинские услуги высокого качества пациентам любого возраста в максимально комфортных для них условиях и в удобное время. Для этого в нашем центре внедряются современные методы диагностики и лечения, персонал проходит курсы повышения квалификации.

Специалисты центра составили более 10 специальных программ проверки здоровья (Check Up), которые позволяют обнаружить заболевания на ранней стадии развития и начать своевременное лечение.

Такой подход позволяет посетителям значительно сэкономить время и деньги.

1 «Ежегодная профилактика» ОАК + СЭО + лейкоцитарная формула,

креатинин,

мочевина,

липидограмма,

глюкоза венозной плазмы крови натощак,

гликированный гемоглобин,

ТТГ,

витамин D,

общий кальций,

альбумин.

Стоимость: 3 500 руб.

2 «Здоровое сердце» ОАК,

липидограмма,

калий+натрий,

мочевина,

креатинин,

прием кардиолога,

ЭКГ.

Стоимость: 3 200 руб.

3 «Здоровье щитовидной железы» ТТГ,

Т4 свободный,

АТ и ТПО,

УЗИ щитовидной железы.

Стоимость: 1 700 руб.

4 «Диабет» Глюкоза венозной плазмы крови натощак,

гликированный гемоглобин,

липидограмма,

креатинин,

мочевина,

ОАМ ( ДНК),

ДНК), ацетон мочи.

Стоимость: 1 700 руб.

5 «Повышенная утомляемость» ОАК + СЭО + лейкоцитарная формула,

гликированный гемоглобин,

ферритин,

сывороточное железо,

общий белок,

ТТГ,

витамин D,

общий кальций,

альбумин.

Стоимость: 3 300 руб.

6 «Остепороз» Общий кальций,

магний,

фосфор ( неорганический),

неорганический), альбумин,

ПТГ,

ТТГ,

витамин D,

щелочная фосфотаза.

Стоимость: 2 400 руб.

7 «Лишний вес» УЗИ брюшной полости,

ОАК + СЭО + лейкоцитарная формула,

глюкоза венозной плазмы крови натощак,

креатинин,

мочевина,

АЛаТ,

АСаТ,

билирубин,

липидограмма,

гликированный гемоглобин,

ТТГ,

пролактин,

витамин D.

Стоимость: 5 000 руб.

8 «Здоровье женщины 45+» Мазок на флору , мазок на онкоцитологию,

мазок на онкоцитологию, УЗИ гениталий,

УЗИ молочных желез,

ЭКГ,

глюкоза,

холестерин ОАК,

общий анализ мочи,

консультация гинеколога,

консультация терапевта.

Стоимость: 4 240 руб.

9 «Женское здоровье» Мазок на флору,

мазок на онкоцитологию,

УЗИ гениталий,

УЗИ молочных желез,

кольпоскопия,

консультация гинеколога,

ПЦР ВПЧ высокого онкориска скрининг.

Стоимость: 3 740 руб.

10 «Нет инфекциям» ( для женщин) Мазок на флору,

ПЦР-комплекс «Фемофлор скрин»,

консультация гинеколога.

Стоимость: 1 930 руб.

11 «Нет инфекциям» ( для женщин расширенный) Мазок на флору,

ПЦР-комплекс «Фемофлор скрин»,

консультация гинеколога,

кровь на RW,

кровь на ВИЧ.

Стоимость: 2 590 руб.

12 Онкопрофилактика и другие виды

Консультация врача по результатам обследования бесплатно.

При необходимости и по показаниям врачи медицинского центра способствуют маршрутизации, госпитализации пациентов в стационары, хирургические отделения по полису ОМС в Барнауле, а также за его пределами по направлениям: кардиохирургия, гинекология, урология, онкология и др.

Медицинский центр «Астра»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 169.

Режим работы: понедельник-пятница 8:00−20:00, суббота 9:00−15:00, воскресенье — выходной.

Тел. +7 (3852) 59-10-49 (регистратура).

WhatsApp +7 (995) 245-38-65, 543−98−43.

Сайт: astra-barnaul.ru

Социальные сети: «Вконтакте», Telegram.

* Сheck up / Чек Ап (от англ. — проверять) — комплексное медицинское обследование, предназначенное для ранней диагностики заболеваний.

** Цены действительны на момент публикации.

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