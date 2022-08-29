29 августа
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Здоровье

Check Up*: где пройти комплексную проверку здоровья по выгодной цене

Многопрофильный медицинский центр «Астра» предоставляет медицинские услуги высокого качества пациентам любого возраста в максимально комфортных для них условиях и в удобное время. Для этого в нашем центре внедряются современные методы диагностики и лечения, персонал проходит курсы повышения квалификации.

Медицинский центр «Астра»

Специалисты центра составили более 10 специальных программ проверки здоровья (Check Up), которые позволяют обнаружить заболевания на ранней стадии развития и начать своевременное лечение.

Такой подход позволяет посетителям значительно сэкономить время и деньги.

1
«Ежегодная профилактика»
  • ОАК + СЭО + лейкоцитарная формула,
  • креатинин,
  • мочевина,
  • липидограмма,
  • глюкоза венозной плазмы крови натощак,
  • гликированный гемоглобин,
  • ТТГ,
  • витамин D,
  • общий кальций,
  • альбумин.

Стоимость: 3 500 руб.

2
«Здоровое сердце»
  • ОАК,
  • липидограмма,
  • калий+натрий,
  • мочевина,
  • креатинин,
  • прием кардиолога,
  • ЭКГ.

Стоимость: 3 200 руб.

3
«Здоровье щитовидной железы»
  • ТТГ,
  • Т4 свободный,
  • АТ и ТПО,
  • УЗИ щитовидной железы.

Стоимость: 1 700 руб.

4
«Диабет»
  • Глюкоза венозной плазмы крови натощак,
  • гликированный гемоглобин,
  • липидограмма,
  • креатинин,
  • мочевина,
  • ОАМ (ДНК),
  • ацетон мочи.

Стоимость: 1 700 руб.

5
«Повышенная утомляемость»
  • ОАК + СЭО + лейкоцитарная формула,
  • гликированный гемоглобин,
  • ферритин,
  • сывороточное железо,
  • общий белок,
  • ТТГ,
  • витамин D,
  • общий кальций,
  • альбумин.

Стоимость: 3 300 руб.

6
«Остепороз»
  • Общий кальций,
  • магний,
  • фосфор (неорганический),
  • альбумин,
  • ПТГ,
  • ТТГ,
  • витамин D,
  • щелочная фосфотаза.

Стоимость: 2 400 руб.

7
«Лишний вес»
  • УЗИ брюшной полости,
  • ОАК + СЭО + лейкоцитарная формула,
  • глюкоза венозной плазмы крови натощак,
  • креатинин,
  • мочевина,
  • АЛаТ,
  • АСаТ,
  • билирубин,
  • липидограмма,
  • гликированный гемоглобин,
  • ТТГ,
  • пролактин,
  • витамин D.

Стоимость: 5 000 руб.

8
«Здоровье женщины 45+»
  • Мазок на флору, мазок на онкоцитологию,
  • УЗИ гениталий,
  • УЗИ молочных желез,
  • ЭКГ,
  • глюкоза,
  • холестерин ОАК,
  • общий анализ мочи,
  • консультация гинеколога,
  • консультация терапевта.

Стоимость: 4 240 руб.

9
«Женское здоровье»
  • Мазок на флору,
  • мазок на онкоцитологию,
  • УЗИ гениталий,
  • УЗИ молочных желез,
  • кольпоскопия,
  • консультация гинеколога,
  • ПЦР ВПЧ высокого онкориска скрининг.

Стоимость: 3 740 руб.

10
«Нет инфекциям» (для женщин)
  • Мазок на флору,
  • ПЦР-комплекс «Фемофлор скрин»,
  • консультация гинеколога.

Стоимость: 1 930 руб.

11
«Нет инфекциям» (для женщин расширенный)
  • Мазок на флору,
  • ПЦР-комплекс «Фемофлор скрин»,
  • консультация гинеколога,
  • кровь на RW,
  • кровь на ВИЧ.

Стоимость: 2 590 руб.

12
Онкопрофилактика и другие виды

Консультация врача по результатам обследования бесплатно.

При необходимости и по показаниям врачи медицинского центра способствуют маршрутизации, госпитализации пациентов в стационары, хирургические отделения по полису ОМС в Барнауле, а также за его пределами по направлениям: кардиохирургия, гинекология, урология, онкология и др.

Медицинский центр «Астра»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 169.

Режим работы: понедельник-пятница 8:00−20:00, суббота 9:00−15:00, воскресенье — выходной.

Тел. +7 (3852) 59-10-49 (регистратура).

WhatsApp +7 (995) 245-38-65, 543−98−43.

Сайт: astra-barnaul.ru

Социальные сети: «Вконтакте», Telegram.

* Сheck up / Чек Ап (от англ. — проверять) — комплексное медицинское обследование, предназначенное для ранней диагностики заболеваний.

** Цены действительны на момент публикации.

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Адрес редакции:
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Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
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