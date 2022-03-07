25 человек скончались от коронавируса за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 7 марта, зарегистрировали 1422 новых случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 247 208 человек, в том числе 36 832 ребенка. Выздоровели 220 453 человек, умерли 9 600 человек.

По состоянию на 7 марта в ковидгоспиталях находятся 2255 человек с коронавирусной инфекцией и 209 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 487, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 165.

64 человека — бессимптомные вирусоносители. 141 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи