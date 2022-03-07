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Здоровье

25 человек скончались от коронавируса за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 7 марта, зарегистрировали 1422 новых случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 247 208 человек, в том числе 36 832 ребенка. Выздоровели 220 453 человек, умерли 9 600 человек.

По состоянию на 7 марта в ковидгоспиталях находятся 2255 человек с коронавирусной инфекцией и 209 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 487, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 165.

64 человека — бессимптомные вирусоносители. 141 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи

Барнаул — 390, Алейск — 6, Алейский район — 3, Алтайский район — 12, Баевский район — 9, Белокуриха — 1, Бийск — 149, Бийский район — 12, Благовещенский район — 12, Бурлинский район — 9, Быстроистокский район — 11, Волчихинский район — 4, Егорьевский район — 5, Ельцовский район — 1, Завьяловский район — 26, Залесовский район — 11, Заринск — 44, Заринский район — 10, Змеиногорский район — 17, Зональный район — 5, Калманский район — 20, Камень-на-Оби — 24, Каменский район — 7, Ключевской район — 7, Косихинский район — 11, Красногорский район — 7, Краснощековский район — 10, Крутихинский район — 7, Кулундинский район — 10, Курьинский район — 7, Кытмановский район — 1, Локтевский район — 10, Мамонтовский район — 21, Михайловский район — 11, Немецкий национальный район — 17, Новичихинский район — 6, Новоалтайск — 36, Павловский район — 24, Панкрушихинский район — 10, Первомайский район — 27, Петропавловский район — 22, Поспелихинский район — 15, Ребрихинский район — 13, Родинский район — 20, Романовский район — 13, Рубцовск — 47, Рубцовский район — 9, Славгород — 47, Смоленский район — 8, Советский район — 11, Солонешенский район — 5, Солтонский район — 8, Табунский район — 12, Тальменский район — 26, Тогульский район — 20, Топчихинский район — 13, Третьяковский район — 8, Троицкий район — 13, Тюменцевский район — 18, Угловский район — 8, Усть — Калманский район — 16, Усть-Пристанский район — 2, Хабарский район — 14, Целинный район — 6, Чарышский район — 10, Шелаболихинский район — 8, Шипуновский район — 20.

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