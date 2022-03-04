27 человек скончались за сутки от коронавируса в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 242 772 человек, в том числе 35 809 ребенка. Выздоровели 214149 человек. Умерли 9 515 человек.
По состоянию на 4 марта в ковидгоспиталях находятся 2477 человек с коронавирусом и 195 человек с пневмонией.
Количество тяжелобольных — 523, из них подключено к аппаратам ИВЛ -180.
125 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 144 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Новые случаи
Барнаул — 523, Алейск — 7, Алейский район — 12, Алтайский район — 15, Баевский район — 10, Бийск — 37, Бийский район — 8, Благовещенский район — 17, Бурлинский район — 12, Быстроистокский район — 13, Волчихинский район — 9, Егорьевский район — 16, Ельцовский район — 14, Завьяловский район — 10, Залесовский район — 18, Заринск — 26, Заринский район — 10, ЗАТО Сибирский — 9, Змеиногорский район — 7, Зональный район — 19, Калманский район — 14, Камень-на-Оби — 27, Каменский район — 8, Ключевской район — 17, Косихинский район — 17, Красногорский район — 12, Краснощековский район — 6, Крутихинский район — 5, Кулундинский район — 18, Курьинский район — 14, Кытмановский район — 3, Локтевский район — 17, Мамонтовский район — 22, Михайловский район — 9, Немецкий национальный район — 11, Новичихинский район — 15, Новоалтайск — 18, Павловский район — 11, Панкрушихинский район — 11, Первомайский район — 24, Петропавловский район — 16, Поспелихинский район — 12, Ребрихинский район — 17, Родинский район — 16, Романовский район — 15, Рубцовск — 39, Рубцовский район — 12, Славгород — 25, Смоленский район — 15, Советский район — 11, Солонешенский район — 14, Солтонский район — 6, Суетский район — 11, Табунский район 39, Тальменский район — 23, Тогульский район — 5, Топчихинский район — 36, Третьяковский район — 35, Троицкий район — 29, Тюменцевский район — 28, Угловский район — 21, Усть — Калманский район — 38, Усть-Пристанский район — 22, Хабарский район — 26, Целинный район — 22, Чарышский район — 23, Шелаболихинский район — 27, Шипуновский район — 28.