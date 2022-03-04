27 человек скончались за сутки от коронавируса в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 4 марта, зарегистрировали 1682 новых случаев заболевания коронавирусом и 27 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 242 772 человек, в том числе 35 809 ребенка. Выздоровели 214149 человек. Умерли 9 515 человек.

По состоянию на 4 марта в ковидгоспиталях находятся 2477 человек с коронавирусом и 195 человек с пневмонией.

Количество тяжелобольных — 523, из них подключено к аппаратам ИВЛ -180.

125 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 144 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Новые случаи