734 человека выписались за сутки из ковидных больниц Алтайского края

Общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 120 855 человек, в том числе 10 728 детей до 17 лет.

Из общего числа заболевших 951 случай — завозной (в том числе 248 — из-за рубежа); 77 894 случая — по контакту с заболевшими. 24 219 случаев заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 86 608 случаев — у заболевших ОРВИ, в 10 028 случаях — бессимптомное течение.

Выздоровели 102 635 пациентов, в том числе за прошедшие сутки — 734 человека.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 8129 человек: 6678 случаев смерти — от новой коронавирусной инфекции, 1451 — от иных причин. За прошедшие сутки скончалось 26 человек. Во всех случаях смерть наступила от COVID-19.

По данным на 4 января, в ковидных госпиталях проходят лечение 1673 пациента с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также находятся на лечении 189 человек с подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Состояние 382 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 164 пациента.