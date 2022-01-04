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Здоровье

734 человека выписались за сутки из ковидных больниц Алтайского края

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 331 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные, сообщает оперштаб.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 120 855 человек, в том числе 10 728 детей до 17 лет.

Из общего числа заболевших 951 случай — завозной (в том числе 248 — из-за рубежа); 77 894 случая — по контакту с заболевшими. 24 219 случаев заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 86 608 случаев — у заболевших ОРВИ, в 10 028 случаях — бессимптомное течение.

Выздоровели 102 635 пациентов, в том числе за прошедшие сутки — 734 человека.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 8129 человек: 6678 случаев смерти — от новой коронавирусной инфекции, 1451 — от иных причин. За прошедшие сутки скончалось 26 человек. Во всех случаях смерть наступила от COVID-19.

По данным на 4 января, в ковидных госпиталях проходят лечение 1673 пациента с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также находятся на лечении 189 человек с подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Состояние 382 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 164 пациента.

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