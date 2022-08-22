Чем опасны фиброаденомы, рассказал маммолог

Любая, даже маленькая фиброаденома может перерасти в рак, заявил « Ленте.ру » онколог-маммолог Данаил Фазлиев.

По словам Фазлиева, фиброаденома — это образование в молочной железе, которое чаще обнаруживают у молодых женщин от 15 до 30 лет.

Фиброаденомы могут не проявлять себя. Как правило, их случайно выявляют при обычном обследовании или маммографии. Однако иногда образование можно нащупать рукой: оно плотное, подвижное и не приклеено к тканям.

Кроме того, фиброаденома может спровоцировать боль и дискомфорт. Если она крупная, то способна деформировать грудь, а также вызвать изменение формы соска и выделения из него.

«Раковые образования иногда трудно отличить от фиброаденомы. Рак научился маскироваться, поэтому важно сделать биопсию, если есть какие-либо сомнения», — добавил онколог-маммолог.

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