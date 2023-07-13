13 июля
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Здоровье

Чем опасны укусы комаров и мошек, и как защититься от них в жару

С наступлением жаркой погоды улицы Алтайского края заполонили жужжащие кровопийцы - комары и мошки. Доктор биологических наук Людмила Комарова рассказала "АиФ-Алтай", почему мошки опаснее комаров и как защитить себя от их укусов.

Комар. Укус
Комар. Укус
Altapress.ru

Летом стоит опасаться мошек больше, чем комаров. Их укусы более болезненные, так как насекомые не просто вонзаются в кожу, а буравят ее и оставляют мелкую рваную рану.

Мошки и комары переносят огромное количество инфекций, в том числе менингококковых. Самые опасные носители - малярийные комары, которые отличают от остальных большими размерами.

Если вас укусили, то не стоит расчесывать место укуса, иначе можно занести микробов и спровоцировать воспаление.

«Лучше всего, если у вас будет всегда с собой бактерицидный лейкопластырь. Наклеить и сутки проходить. Если беспокоит зуд – выпить противоаллергические таблетки", - советует доктор биологических наук.

Рой комаров. Лето.
Рой комаров. Лето.
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Как защититься от кровопийц?

Лучше всего для защиты от комаров подойдут специальные репелленты.

Дополнительно можно надеть плотную одежду с длинными рукавами и штанинами на резинках. Также подойдут шляпы с пришитой москитной сеткой, которые используют пчеловоды, геологи или лесоводы.

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