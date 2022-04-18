Четырехмесячная малышка скончалась от коронавируса

4-месячная девочка скончалась от коронавируса в Новосибирской области, пишет НГС со ссылкой на ежедневную сводку оперштаба региона.

Всего в Новосибирской области за сутки скончались 10 человек — помимо новорожденной, скончались пенсионеры от 60 до 88 лет.

Всего в регионе от ковида скончались 5557 пациентов.

В Алтайском крае за минувшие сутки заболели 142 человека. Скончались 7 человек. Всего же за пандемию умерли 10 148 пациентов, сообщает оперштаб края.

По состоянию на 18 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 471 человек.

Количество тяжелобольных — 130, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 53.

160 человек без симптомов и 16 человек с пневмонией лечатся на дому.

Ранее стало известно, есть в Алтайском крае заболевания стес-омикроном.