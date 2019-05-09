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Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не подозревают о своем диагнозе

В России зарегистрировано около миллиона ВИЧ-инфицированных, еще от 300 до 500 тысяч человек не подозревают о своем статусе, сообщает Lenra.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Мария Стрыгина

По итогам 2018 года наиболее пораженными вирусом иммунодефицита человека оказались Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская и Оренбургская области.

Алтайский край находится в первой российской десятке с самой высокой смертностью от ВИЧ. В 2018 году зафиксировано 31,5 случаев смерти. Всего по данным главврача Алтайского центра СПИД Валерия Шевченко, в регионе живут 20,5 тыс. инфицированных ВИЧ человека. Лидерами по заболеваемости являются Рубцовск и Бийск.

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский сообщает о том, что около четверти инфицированных не знают о своем диагнозе.

Меду тем россияне с настороженностью относятся к данному диагнозу. Накануне в Искитиме Новосибирской области горожане потребовали от приемных родителей увезти из города ВИЧ-инфицированного ребенка, в том числе ему отказали в занятиях и массаже в службе соцзащиты.

Роспотребнадзор подчеркивает: чтобы остановить распространения вируса иммунодефицита, необходимо ранняя диагностика. Для этого С 13 по 17 мая ведомство проведет акцию СТОПВИЧ/СПИД, в рамках которой будет организована Всероссийская горячая линия по профилактике заболевания. Россиян будут круглосуточно консультировать специалисты-эпидемиологи.

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