Минздрав сократил финансирования лечения ВИЧ-больных

Финансирование на лечение гепатита С пациентов с ВИЧ существенно сокращается, а выделенные деньги направляются на устаревшие препараты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на специализированную общественную организацию.

О сокращении финансирования на лечение гепатита С в 2019 году на треть по сравнению с 2018-м (более 350 млн руб.) пожаловалась межрегиональная общественная организация «Сообщество людей, живущих с ВИЧ». Соответствующее письмо направлено министру здравоохранения Веронике Скворцовой и сопредседателю центрального штаба ОНФ Леониду Рошалю. Однако ведомство не прокомментировало ситуацию.

При этом, заявляют представители сообщества, выделенные средства идут на покупку препаратов, которые устарели и не подходят для лечения цирроза.

Между тем Алтайский край находится в первой российской десятке с самой высокой смертностью от ВИЧ. В 2018 году зафиксировано 31,5 случаев смерти от ВИЧ на 100 тыс. жителей.

По данным главврача Алтайского центра СПИД Валерия Шевченко, в регионе живут 20553 инфицированных ВИЧ человека. Лидерами по заболеваемости являются Рубцовск и Бийск.