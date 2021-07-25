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Здоровье

Число умерших от ковида жителей Алтайского края приближается к 4000

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 273 случая инфицирования COVID-19, выздоровели 54 заболевших, сообщает оперативный штаб.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 60 458 человек (в том числе 4082 ребенка до 17 лет). Из общего числа заболевших 749 случаев — завозные (в том числе 239 — из-за рубежа); 37 416 случаев — по контакту с заболевшими. 14 864 случая заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 37 317 случаев — у заболевших ОРВИ, в 8277 случаях — бессимптомное течение.

Лечение в ковидных госпиталях проходят 3239 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также находятся на лечении 675 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Состояние 752 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 228 пациентов.

В медучреждениях развернуто 4670 коек. Количество резервных коек — 756.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 3829 человек: 2820 случаев смерти — от новой коронавирусной инфекции, 1009 — от иных причин. За прошедшие сутки скончалось 23 человека, в 19 случаях смерть наступила от COVID-19.

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