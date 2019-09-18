По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый человек страдает от некомпетентной медицинской помощи, при оказании которой возможны ошибки и осложнения. Статистика показывает, что около половины таких случаев можно было предотвратить. При этом 15% бюджета на здравоохранение любой из стран тратятся на устранение последствий таких ошибок.
Глава местного Росздравнадзора Виктор Зайцев отметил, что безопасность пациента должна быть на том же уровне, что и современные технологические разработки. Поэтому большую роль играет обмен информацией о достижениях между странами в этой области.
Совсем недавно вступил в силу значимый документ, который поможет улучшить статистику. С 16 сентября началось действие приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».
Сейчас активный контроль качества и безопасности медпомощи, в том числе с помощью проверок и профилактических мероприятий, осуществляет Росздравнадзор.
Виктор Зайцев,
руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю:
Около четырех лет назад Росздравнадзор запустил пилотный проект по усилению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи. За это время география проекта расширилась до 22 регионов, в нем продолжают участвовать 146 медицинских организаций. Наша задача — совершенствование подхода к осуществлению медицинской деятельности, а наш главный принцип — ориентированность на пациента.
По словам Виктора Зайцева, в некоторых вопросах повысить безопасность пациента помогла бы декриминализация. Тогда сотрудники медицинских организаций не боялись бы обсуждать свои ошибки, чтобы они больше не повторялись.
Замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая убеждена — мелочи, из которых складывается жизнь медицинской организации, очень важны, поскольку влияют на здоровье каждого пациента. Даже состояние пола в больнице играет большую роль — он снижает риск травматизма пациентов.
Минздрав поставил перед собой задачу — привести в соответствие современным требованиям все детские поликлиники. На сегодняшний день комфортные условия уже созданы на 38 площадках, а к концу года планируется завершить еще на 17.
Наталья Белоцкая,
заместитель министра здравоохранения Алтайского края:
Любой контакт пациента с системой здравоохранения может быть потенциально небезопасным. Наша задача — минимизировать риски, которые могут возникнуть в процессе оказания медицинской помощи. Очень важна эпидемиологическая безопасность. Чистые руки — прежде всего. На руках медработника и на его спецодежде не мало того, что может навредить пациенту. Не стоит забывать и про лекарственную безопасность. Нельзя допускать хаоса на полках процедурного кабинета. Риск перепутать препараты очень высок. Вообще, порядок в больницах должен быть организован на всех уровнях, вплоть до водителей и уборщиков. Все должны понимать, что они делают и для чего находятся на рабочем месте.
По словам Натальи Белоцкой, сократить количество врачебных ошибок помогает постоянное обучение персонала. Для этого появились симуляционные центры, введено непрерывное медицинское образование.
Лечение — встречный процесс. По словам специалистов, можно потратить много денег и сил, но если пациент ведет себя пассивно и не держит обратную связь с доктором, результата не будет.
Андрей Косой,
заместитель председателя Алтайского регионального отделения Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:
Многие врачебные усилия сходят на нет, когда пациент никак не взаимодействует с врачом. Злую шутку с людьми играет легкий доступ к информации. Многие пациенты теперь ищут способы лечения в интернете. Они думают, что справятся без врача и занимаются самолечением.
Он также отметил, что большой проблемой является плохая информированность населения. Горячая линия Минздрава, Росздравнадзора, общественной организации по защите прав пациентов, ТФОМС и другие могут проинформировать пациентов в случае возникновения трудностей.