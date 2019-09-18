17 сентября 2019 года впервые на планете отмечался Всемирный день безопасности пациентов, его утвердили в мае этого года. По этому случаю специалисты профильных организаций в Барнауле обсудили повышение качества и безопасности медицинского обслуживания в Алтайском крае, а также подискутировали на тему декриминализации врачебных ошибок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый человек страдает от некомпетентной медицинской помощи, при оказании которой возможны ошибки и осложнения. Статистика показывает, что около половины таких случаев можно было предотвратить. При этом 15% бюджета на здравоохранение любой из стран тратятся на устранение последствий таких ошибок.

Глава местного Росздравнадзора Виктор Зайцев отметил, что безопасность пациента должна быть на том же уровне, что и современные технологические разработки. Поэтому большую роль играет обмен информацией о достижениях между странами в этой области.

Совсем недавно вступил в силу значимый документ, который поможет улучшить статистику. С 16 сентября началось действие приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

Врачи , операция. zdrav.tomsk.ru

Сейчас активный контроль качества и безопасности медпомощи, в том числе с помощью проверок и профилактических мероприятий, осуществляет Росздравнадзор.

Виктор Зайцев,

руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю:

Около четырех лет назад Росздравнадзор запустил пилотный проект по усилению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи. За это время география проекта расширилась до 22 регионов, в нем продолжают участвовать 146 медицинских организаций. Наша задача — совершенствование подхода к осуществлению медицинской деятельности, а наш главный принцип — ориентированность на пациента.

По словам Виктора Зайцева, в некоторых вопросах повысить безопасность пациента помогла бы декриминализация. Тогда сотрудники медицинских организаций не боялись бы обсуждать свои ошибки, чтобы они больше не повторялись.

Врач , медицина. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая убеждена — мелочи, из которых складывается жизнь медицинской организации, очень важны, поскольку влияют на здоровье каждого пациента. Даже состояние пола в больнице играет большую роль — он снижает риск травматизма пациентов.

Минздрав поставил перед собой задачу — привести в соответствие современным требованиям все детские поликлиники. На сегодняшний день комфортные условия уже созданы на 38 площадках, а к концу года планируется завершить еще на 17.

Наталья Белоцкая,

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

Любой контакт пациента с системой здравоохранения может быть потенциально небезопасным. Наша задача — минимизировать риски, которые могут возникнуть в процессе оказания медицинской помощи. Очень важна эпидемиологическая безопасность. Чистые руки — прежде всего. На руках медработника и на его спецодежде не мало того, что может навредить пациенту. Не стоит забывать и про лекарственную безопасность. Нельзя допускать хаоса на полках процедурного кабинета. Риск перепутать препараты очень высок. Вообще, порядок в больницах должен быть организован на всех уровнях, вплоть до водителей и уборщиков. Все должны понимать, что они делают и для чего находятся на рабочем месте.

По словам Натальи Белоцкой, сократить количество врачебных ошибок помогает постоянное обучение персонала. Для этого появились симуляционные центры, введено непрерывное медицинское образование.

Врачи. Медицина. Операция. СС0

Лечение — встречный процесс. По словам специалистов, можно потратить много денег и сил, но если пациент ведет себя пассивно и не держит обратную связь с доктором, результата не будет.

Андрей Косой,

заместитель председателя Алтайского регионального отделения Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:

Многие врачебные усилия сходят на нет, когда пациент никак не взаимодействует с врачом. Злую шутку с людьми играет легкий доступ к информации. Многие пациенты теперь ищут способы лечения в интернете. Они думают, что справятся без врача и занимаются самолечением.

Он также отметил, что большой проблемой является плохая информированность населения. Горячая линия Минздрава, Росздравнадзора, общественной организации по защите прав пациентов, ТФОМС и другие могут проинформировать пациентов в случае возникновения трудностей.