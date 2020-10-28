ЧП со «скорыми»: в системе лечебного блока произошел сбой, заявил омский губернатор

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал инцидент со «скорыми», произошедший в Омске.

По словам главы региона, о ситуации с коронавирусом в регионе ему докладывают два раза в сутки. Курирующий зампред доложил Буркову, что ситуация напряженная, пишет gorod55.ru.

«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава», — написал глава региона в Instagram.

Бурков подчеркнул, что дал поручение установить персональную ответственность за случившееся.

Итоги проверок чиновники должны предоставить губернатору. Решение по их результатам также примут 28 октября.

Между тем Росздравнадзор проверит омский Минздрав после ситуации со скорыми.

Что произошло

Около 22:00 27 октября к зданию министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи со включенными сиренами.

Внутри них находились больные коронавирусом. Врачи весь день катали пациентов по городу, но их не смогли принять ни в одной из больниц.

У одной женщины поражение легких достигало 80%. Вскоре зараженных увезли в БСМП № 2, где их госпитализировали.