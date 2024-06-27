Что делать, если хватил солнечный удар, и чем он опасен, рассказали в алтайском минздраве

Солнечный удар – перегревание, которое происходит из-за долгого пребывания на солнце без головного убора. Кроме того, жара может стать причиной обезвоживания. В минздраве Алтайского края рассказали, как поступать в случае, если стало плохо из-за жары.

Что происходит с организмом при жаре

Высокая температура и влажность могут быть опасны для здоровья, особенно – волнообразная погода, когда неожиданно наступает несколько жарких дней подряд.

Самые опасные последствия - тепловой удар и потеря влаги. Во время теплового удара температура тела может подскочить до показателей более +41С, причем в очень короткий срок.

Кто в зоне риска

Если вы или ваши близкие страдаете от сердечнососудистых заболеваний, диабета, скачков артериального давления, избыточного веса, иных хронических болезней, во время жары стоит быть особенно внимательными к здоровью.

Еще один риска также – прием лекарств, которые влияют на работу центральной нервной системы. Если ваши пожилые близкие принимают снотворные, успокоительные, а также препараты, помогающие при болезни Паркинсона, ряд других, они могут повышать чувствительность к жаре.

Жара в Барнауле 2024. Центральный парк. Дмитрий Лямзин

Каковы симптомы перегревания

Обычно солнечный удар сопровождается головной болью, покраснением лица, головокружением. В некоторых случаях также повышается температура тела, темнеет в глазах, появляется тошнота и рвота, а также может открыться кровотечение из носа.

При этом важно знать, что эти симптомы могут возникнуть как сразу, так и через несколько часов после пребывания на солнце.

Что делать, если получил солнечный удар

При первых симптомах – обычно это повышенное потоотделение, необходимо покинуть солнце и расположиться в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

Снимите лишнюю одежду, ослабьте ремень и галстук, или другие мешающие предметы гардероба. Минимизируйте физическую активность и пейте больше воды.

Если же пострадавший теряет сознание, рекомендуется вдохнуть пары аммиака 10% и лечь на бок. При дальнейшем ухудшении состояния рекомендуется вызвать скорую помощь.

Лето, жара, сок. unsplash.com

Поможет ли холод и лед

При солнечном ударе помогают прохладные, но не ледяные компрессы. Если вы решите приложить лед к человеку, который получил солнечный удар, может произойти ожог на перегретых тканях.

Что нельзя делать в случае солнечного удара

При солнечном ударе нельзя резко охлаждать тело, человек должен охлаждаться постепенно. Помимо этого, не рекомендуется пить алкоголь, сладкую воду и пакетированные соки, а вот употребление чистой воды – приветствуется.

И, конечно же, нельзя отказываться от квалифицированной врачебной помощи в надежде, что симптомы пройдут сами.

Сколько пить воды

Пить в жару нужно больше на пару стаканов воды, чем привычный объем потребления жидкости. Исключите алкоголь и кофеин.

Врачи отмечают, что подчас человек не ощущает жажды и не пьет, но организм в итоге теряет драгоценную жидкость, поэтому в день нужно выпивать до 10 стаканов жидкости, даже если нет желания пить. Есть в жару лучше более легкие блюда, не перегружая желудок.

Сколько можно находиться на солнце

Давно известно, что детям до трех лет загорать не рекомендуется. Пребывание на солнце для детей должно быть не более 10-15 минут, лучше при рассеянном солнечном свете или в определенные часы – до 10:00 и после 17:00.

Взрослым находиться на солнце до получаса. И важно всем помнить опять же про головные уборы.

Что делать, если нет возможности спрятаться от солнца

В первую очередь постараться защитить голову. Хорошо, если есть шляпа. Если нет, то намотать рубашку или майку. Таким образом можно защититься от перегревания.

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