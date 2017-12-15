Что делать, если вы заболели, но идти на работу надо?

Прежде всего помните, что дело не только в вас. Приходя на работу простывшим, вы заражаете окружающих. Особенно вы подвергаете риску беременных женщин, детей и людей зрелого возраста. Врачи настоятельно рекомендуют оставаться дома, но если на работу идти все же пришлось, наденьте медицинскую маску и минимизируйте контакты с окружающими, советует главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Отмените незначительные деловые встречи и избегайте физического контакта с коллегами и клиентами, особенно рукопожатий.

Когда вы кашляете или чихаете, прикрывая рот рукой, или вытираете нос, ваши руки распространяют инфекцию на всё, к чему вы потом прикасаетесь — дверные ручки, кнопки лифта или стол коллеги, пишет The New York Times.

Вот еще несколько советов от врачей:

Возьмите в привычку кашлять и чихать в локоть, а не в руки — как Дракула, когда прикрывает лицо плащом;

Вытирайте поверхности, которых вы касались;

Используйте антисептик или мойте руки каждый раз, когда вы кашляете или чихаете;

Принимайте лекарства, чтобы уменьшить симптомы;

И поставьте себе прививку.

Помните, что лучше всего уйти на больничный хотя бы на несколько дней и обратиться к врачу, который назначит вам правильное лечение и поможет быстро встать на ноги.