Что делать, если вы заболели, но идти на работу надо?

При первых признаках простуды надо оставаться дома, но бывает так, что нужно срочно идти на работу. Altapress.ru разбирался, как не заразить своих коллег, если все-таки пришлось выйти на работу больным.
Прежде всего помните, что дело не только в вас. Приходя на работу простывшим, вы заражаете окружающих. Особенно вы подвергаете риску беременных женщин, детей и людей зрелого возраста. Врачи настоятельно рекомендуют оставаться дома, но если на работу идти все же пришлось, наденьте медицинскую маску и минимизируйте контакты с окружающими, советует главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Отмените незначительные деловые встречи и избегайте физического контакта с коллегами и клиентами, особенно рукопожатий.
Когда вы кашляете или чихаете, прикрывая рот рукой, или вытираете нос, ваши руки распространяют инфекцию на всё, к чему вы потом прикасаетесь — дверные ручки, кнопки лифта или стол коллеги, пишет The New York Times.
Вот еще несколько советов от врачей:
- Возьмите в привычку кашлять и чихать в локоть, а не в руки — как Дракула, когда прикрывает лицо плащом;
- Вытирайте поверхности, которых вы касались;
- Используйте антисептик или мойте руки каждый раз, когда вы кашляете или чихаете;
- Принимайте лекарства, чтобы уменьшить симптомы;
- И поставьте себе прививку.
Помните, что лучше всего уйти на больничный хотя бы на несколько дней и обратиться к врачу, который назначит вам правильное лечение и поможет быстро встать на ноги.
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