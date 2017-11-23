Разбор. Как не заболеть вирусной пневмонией?

Зимой в Алтайском крае традиционно начинается сезон вирусных заболеваний. Последние два года эпидемический сезон приходился на начало февраля, но начать готовиться к нему еще не поздно, отмечает главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Altapress.ru разбирался, что такое вирусная пневмония и что делать, чтобы не заболеть.
Самый тяжелый вид — воспаления легких. Болезнь вызывают несколько видов вируса: гриппа А и B, герпеса 1 и 3 типа, кори и др. Проникая в стенки альвеол, вирус провоцирует воспаление, больному становится тяжело дышать.
Инфекция передается воздушно-капельным путем — при кашле, чихании, прикосновении к поверхностям различных предметов.
У заболевшего резко поднимается высокая температура, его знобит, тошнит и рвет, болят суставы. На 3-5 день появляется сухой кашель, который потом переходит в мокрый. Появляется боль в груди при кашле, дыхании, иногда слышны хрипы.
Да. Воспаление легких часто развивается на фоне ОРВИ и ОРЗ, поэтому у тех, кто лечится самостоятельно и принимает жаропонижающие средства, есть большой шанс получить еще и вирусную пневмонию. Поэтому при первых симптомах надо обратиться к врачу. Некоторые категории людей (дети младше 4 месяцев, пожилые люди старше 65 лет, больные с тяжелыми сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями) обязательно госпитализируют в стационар. В любом случае, врач поможет правильно подобрать лекарства и не усугубить ситуацию.
- Каждый раз, возвращаясь домой из многолюдных мест, тщательно мойте руки мылом и промывайте нос солевым раствором;
- старайтесь избегать стрессов;
- питайтесь полноценно — ешьте богатую витаминами и микроэлементами еду и, всё то, что позволит поддерживать иммунную систему;
- одевайтесь по погоде;
- ведите здоровый образ жизни;
- поставьте прививку против гриппа себе и членам своей семьи.
Федеральная прививочная кампания уже закончилась и нужное количество бесплатных вакцин в крае тоже. Сейчас прививку все еще можно поставить, но уже не за счет госбюджета, а за свой собственный или за счет работодателя. Получить прививку можно в негосударственной клинике с лицензией.
В Алтайском крае сейчас предэпидимический период. Количество заболевших не превышает среднегодовых показателей, но врачи советуют применять меры профилактики и сделать прививку.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.