Разбор. Как не заболеть вирусной пневмонией?

3 Кажется, я заболел. Обязательно обращаться к врачу?

Да. Воспаление легких часто развивается на фоне ОРВИ и ОРЗ, поэтому у тех, кто лечится самостоятельно и принимает жаропонижающие средства, есть большой шанс получить еще и вирусную пневмонию. Поэтому при первых симптомах надо обратиться к врачу. Некоторые категории людей (дети младше 4 месяцев, пожилые люди старше 65 лет, больные с тяжелыми сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями) обязательно госпитализируют в стационар. В любом случае, врач поможет правильно подобрать лекарства и не усугубить ситуацию.