На Алтае три человека заразились корью. Как защититься от болезни?

В Алтайском крае в апреле 2018 года три человека заболели корью, сообщает краевой Роспотребнадзор. Altapress.ru разбирался, насколько опасна эта болезнь, и как от нее защититься.
Что такое корь?
Корь — это острое тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, поэтапным появлением сыпи. Период развития заболевания с момента контакта с инфицированным — 9-21 дня, рассказывала ранее altapress.ru заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого центра медицинской профилактики Ирина Переладова.
Как можно заболеть корью?
Корь передается воздушно-капельным путем от больных людей. Если человек не болел корью или не был привит и близко общался с больными, то вероятность заразиться у него близка к 100%. Чаще всего инфекцией страдают непривитые дети до года.
Вирус кори стойкий, для распространения ему не нужны особые условия. Эта инфекция хорошо сохраняется в помещении даже после того, как больной человек его покинул. Поэтому нужно проветривать пространство, проводить бактерицидное облучение в учреждениях.
Можно ли заболеть корью второй раз?
Переболевшие имеют стойкий иммунитет к кори на протяжении всей жизни.
Есть ли профилактика кори?
Самый доступный и эффективный метод профилактики кори — вакцинация. Всем, кто контактировал с больным желательно как можно раньше поставить прививку. Если сделать это позднее 3-5 дней, то есть риск, что вакцина не успеет сработать и человек в легкой форме все равно переболеет корью.
Кого прививают?
В России против кори вакцинируют дважды: в 1 год и в 6 лет. Взрослым прививки ставят в возрасте 18-35 лет в случае, если им не делали этого в детстве.
До 55 лет вакцинацию проводят работникам в сфере медицины, образования, обслуживания и транспорта.
Какие симптомы у кори?
Поставить диагноз "корь" может только врач. Первые симптомы кори такие же, как у простудных заболеваний. Сначала появляется субфебрильная температура: 37-37,2. Через некоторое время появляется конъюнктивит. Потом температура поднимается до 38-39 градусов. Как правило, уже на следующий день появляются высыпания.
Если у вас поднялась температура, не нужно идти в поликлинику, лучше вызвать врача на дом.
Что будет, если не ставить прививки?
Это может способствовать распространению инфекции. Корь — высококонтагиозная инфекция, т.е. при контакте с больным заболевают практически все непривитые и не болевшие люди любого возраста.
Каковы последствия болезни?
Осложнениями могут стать поражение центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), пневмония. Корь может быть причиной смерти и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста.
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