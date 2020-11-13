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Здоровье

Чтобы не заболеть COVID-19 жители Новосибирска босиком бегают по темным улицам

В паблике «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео с женщиной, которая босиком и в легкой одежде бежит по темной улице.

Ночной город. Улица.
Ночной город. Улица.
Михаил Хаустов

Автор видео рассказал, что сибирячка бежала по улице Путевой в Ленинском районе города.

Он также отметил, что стал все чаще встречать бегающих по улицам полуголых людей.

«Почти каждый день по утрам бегают люди босиком и в легкой одежде. По их словам, таким образом они ведут борьбу с коронавирусом», — написал новосибирец.

Судя по кадрам, женщина вышла на пробежку без обуви, в полосатой футболке и черных спортивных штанах.

В комментариях к записи отметили, что с таким рвением женщина вскоре будет не коронавирус лечить, а «пневмонию», «порезы на ногах», «столбняк», «заражение», «сопли» и «психику».

«Нужно как в средневековье: бить себя ремнем по спине, гуляя на улице или по дороге в магазин. Так корону точно победим», — отметил местный житель.

Ранее в новосибирском центре «Вектор» нашли новое средство против COVID-19 — в грибах, растущих на русских березках.

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