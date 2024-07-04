Дело в том, что запасы донорской крови резко сократились. А это угрожает проведению важных операций, указывает bfm.ru.

Медучреждение обратилось к жителям города с призывом стать донорами.

Представитель Центра пояснил — причиной дефицита крови стало лето, которое привело к отъезду людей на дачи и в отпуска? сообщает VN.ru.

Более всего в медучреждении нуждаются в донорах с первой группой крови.

Ранее врачи назвали самую лучшую группу крови. По мнению врача Юрия Габорца, первая отрицательная группа крови (0 Rh-) является наиболее универсальной. Это обусловлено тем, что она может быть перелита любому человеку, вне зависимости от его группы крови и резус-фактора. Однако в современной медицинской практике при переливании крови предпочтение отдается донорской крови, полностью совпадающей по группе и резусу с реципиентом, чтобы минимизировать риск возникновения осложнений.

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