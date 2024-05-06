Стало известно, для людей с какой группой крови клещи опасней всего

Исследователи помещали кровь добровольцев на фильтровальную бумагу в чашке Петри, а после запускали туда клещей, пишет Planet Today.
И выяснилось, что клещи, переносящие болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) предпочитают людей со второй группой крови.
А наименее предпочтительная — третья группа, указывает "МК". Резус-фактор не указывается.
Заключение
Людям с высокими рисками рекомендуется принимать меры предосторожности.
Ранее стало известно, носители какой группы крови безумно красивы и сексуальны, а какие — беззаботны и неприступны.
Так, обладатели I группы крови отличаются особым шиком и шармом. Такие люди как магниты притягивают к себе представителей другого пола. Они на редкость обаятельны и привлекательны, наделены повышенной сексуальностью.
Люди со II группой крови — волевые, харизматичные личности. Они работоспособны и пользуются всеобщим уважением.
А III группа крови совместила элементы, присущие как первой, так и второй.
Носители IV группы крови отличаются романтизмом и легким отношением к жизни. Они ласковы, заботливы и приветливы. Но могут себя вести непредсказуемо — как кремень. Это касается кризисных ситуаций. Они группируются в трудные минуту, собирают волю в кулак.
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