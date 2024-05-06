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Здоровье

Стало известно, для людей с какой группой крови клещи опасней всего

Группа чешских ученых провела исследование и выяснила, для кого клещи представляют опасность.

Исследователи помещали кровь добровольцев на фильтровальную бумагу в чашке Петри, а после запускали туда клещей, пишет Planet Today.

И выяснилось, что клещи, переносящие болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) предпочитают людей со второй группой крови.

А наименее предпочтительная — третья группа, указывает "МК". Резус-фактор не указывается.

Заключение

Людям с высокими рисками рекомендуется принимать меры предосторожности.

Ранее стало известно, носители какой группы крови безумно красивы и сексуальны, а какие — беззаботны и неприступны.

Так, обладатели I группы крови отличаются особым шиком и шармом. Такие люди как магниты притягивают к себе представителей другого пола. Они на редкость обаятельны и привлекательны, наделены повышенной сексуальностью.

Люди со II группой крови — волевые, харизматичные личности. Они работоспособны и пользуются всеобщим уважением.

А III группа крови совместила элементы, присущие как первой, так и второй.

Носители IV группы крови отличаются романтизмом и легким отношением к жизни. Они ласковы, заботливы и приветливы. Но могут себя вести непредсказуемо — как кремень. Это касается кризисных ситуаций. Они группируются в трудные минуту, собирают волю в кулак.

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