Малышу требовалось переливание самой редкой в мире крови с нулевым резус-фактором.

Кровь доставили экстренно в спецконтейнере из Зеленограда. Это единственное в России место, где находится такой биоматериал.

Мама мальчика — обладатель уникального нулевого резус-фактора крови.

После переливания крови мальчик находится вместе с мамой в реанимации под наблюдением врачей.

Факт

В мире проживает не более 100 человек с таким "отсутствующим" резус-фактором.

Ранее стало известно, для людей с какой группой крови клещи опасней всего. Исследователи помещали кровь добровольцев на фильтровальную бумагу в чашке Петри, а после запускали туда клещей.

И выяснилось, что клещи, переносящие болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) предпочитают людей со второй группой крови.

А наименее предпочтительная — третья группа. Резус-фактор не указывается.

Людям с высокими рисками рекомендуется принимать меры предосторожности.

Также стало известно, носители какой группы крови безумно красивы и сексуальны, а какие — беззаботны и неприступны.

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