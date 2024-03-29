29 марта
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Здоровье
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Деформация стопы: методы диагностики и способы лечения

Деформацией стопы называют стойкое изменение естественного строения стопы, вызванное врожденными патологиями, травмами, заболеваниями костей и суставов, а также другими причинами. Первые признаки отклонений часто незаметны, а при усугублении патологии наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем (меняется осанка, возникают хронические боли в позвоночнике, меняется походка человека и т.д.). В клинике «ЗдравКлиник» (г. Москва) вам готовы предложить современные методы диагностирования ортопедических патологий, включая такие как электронейромиография, остеоденситометрия, КТ, УЗИ, МРТ и многие другие.

Массаж стоп.
Массаж стоп.
Фото: ru.freepik.com, автор javi_indy.

Как заподозрить деформацию стоп?

Специалисту деформация стоп хорошо заметна визуально, однако, определить подобное нарушение у себя самостоятельно человек может лишь по косвенным признакам. К ним относят:

  • повышенная утомляемость ног;
  • боль в ступнях, особенно во время и после ходьбы;
  • пошатывающаяся или семенящая походка (особенно, если раньше она была нормальной);
  • отечность голеней или бедер (такой симптом возникает из-за неравномерной нагрузки на конечности).

Важно: деформация стопы — патология, при наличии которой необходимо обращаться к ортопеду или ортопеду-травматологу. Именно этот специалист проведет диагностические мероприятия и назначит лечение. В тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство, поэтому пациента направляют к хирургу.

Как лечат деформацию стоп?

Без своевременной помощи врача деформация ступней прогрессирует. Боли становятся постоянными, усиливается нагрузка на отдельные участки опорно-двигательного аппарата, что может приводить к серьезному нарушению осанки, протрузиям и межпозвоночным грыжам.

Для лечения применяют следующие методы:

  • медикаментозная терапия (препараты назначаются перорально, а также в виде инъекций);
  • ношение ортопедической обуви, индивидуальных стелек;
  • физиотерапевтические процедуры;
  • массаж.

Лечение, как правило, достаточно длительное. Оно направлено на устранение болей и предотвращению дальнейшего ухудшения состояния. В тяжелых случаях восстановить нормальное анатомическое строение костных и других структур можно только хирургическими методами. Именно поэтому, к врачу необходимо обращаться своевременно. Сегодня доступны прогрессивные методы избавления от многих ортопедических проблем, включая безоперационное лечение грыжи и других патологий.

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