Деформация стопы: методы диагностики и способы лечения

Деформацией стопы называют стойкое изменение естественного строения стопы, вызванное врожденными патологиями, травмами, заболеваниями костей и суставов, а также другими причинами. Первые признаки отклонений часто незаметны, а при усугублении патологии наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем (меняется осанка, возникают хронические боли в позвоночнике, меняется походка человека и т.д.). В клинике «ЗдравКлиник» (г. Москва) вам готовы предложить современные методы диагностирования ортопедических патологий, включая такие как электронейромиография , остеоденситометрия, КТ, УЗИ, МРТ и многие другие.

Как заподозрить деформацию стоп?

Специалисту деформация стоп хорошо заметна визуально, однако, определить подобное нарушение у себя самостоятельно человек может лишь по косвенным признакам. К ним относят:

повышенная утомляемость ног;

боль в ступнях, особенно во время и после ходьбы;

пошатывающаяся или семенящая походка (особенно, если раньше она была нормальной);

отечность голеней или бедер (такой симптом возникает из-за неравномерной нагрузки на конечности).

Важно: деформация стопы — патология, при наличии которой необходимо обращаться к ортопеду или ортопеду-травматологу. Именно этот специалист проведет диагностические мероприятия и назначит лечение. В тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство, поэтому пациента направляют к хирургу.

Как лечат деформацию стоп?

Без своевременной помощи врача деформация ступней прогрессирует. Боли становятся постоянными, усиливается нагрузка на отдельные участки опорно-двигательного аппарата, что может приводить к серьезному нарушению осанки, протрузиям и межпозвоночным грыжам.

Для лечения применяют следующие методы:

медикаментозная терапия (препараты назначаются перорально, а также в виде инъекций);

ношение ортопедической обуви, индивидуальных стелек;

физиотерапевтические процедуры;

массаж.

Лечение, как правило, достаточно длительное. Оно направлено на устранение болей и предотвращению дальнейшего ухудшения состояния. В тяжелых случаях восстановить нормальное анатомическое строение костных и других структур можно только хирургическими методами. Именно поэтому, к врачу необходимо обращаться своевременно. Сегодня доступны прогрессивные методы избавления от многих ортопедических проблем, включая безоперационное лечение грыжи и других патологий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Здоровья». Лицензия № ЛО- 77-01-013889 от 16.02.2017

Самое важное - в нашем Telegram-канале