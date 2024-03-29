Деформация стопы: методы диагностики и способы лечения

Как заподозрить деформацию стоп?
Специалисту деформация стоп хорошо заметна визуально, однако, определить подобное нарушение у себя самостоятельно человек может лишь по косвенным признакам. К ним относят:
- повышенная утомляемость ног;
- боль в ступнях, особенно во время и после ходьбы;
- пошатывающаяся или семенящая походка (особенно, если раньше она была нормальной);
- отечность голеней или бедер (такой симптом возникает из-за неравномерной нагрузки на конечности).
Важно: деформация стопы — патология, при наличии которой необходимо обращаться к ортопеду или ортопеду-травматологу. Именно этот специалист проведет диагностические мероприятия и назначит лечение. В тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство, поэтому пациента направляют к хирургу.
Как лечат деформацию стоп?
Без своевременной помощи врача деформация ступней прогрессирует. Боли становятся постоянными, усиливается нагрузка на отдельные участки опорно-двигательного аппарата, что может приводить к серьезному нарушению осанки, протрузиям и межпозвоночным грыжам.
Для лечения применяют следующие методы:
- медикаментозная терапия (препараты назначаются перорально, а также в виде инъекций);
- ношение ортопедической обуви, индивидуальных стелек;
- физиотерапевтические процедуры;
- массаж.
Лечение, как правило, достаточно длительное. Оно направлено на устранение болей и предотвращению дальнейшего ухудшения состояния. В тяжелых случаях восстановить нормальное анатомическое строение костных и других структур можно только хирургическими методами. Именно поэтому, к врачу необходимо обращаться своевременно. Сегодня доступны прогрессивные методы избавления от многих ортопедических проблем, включая безоперационное лечение грыжи и других патологий.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Здоровья». Лицензия № ЛО- 77-01-013889 от 16.02.2017
Самое важное - в нашем Telegram-канале