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Депутат Госдумы призвал рассказывать школьникам о вреде мастурбации

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал рассказывать школьникам о вреде мастурбации. В интервью радиостанции «Говорит Москва» парламентарий заявил, что это можно делать на уроках полового воспитания.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Онищенко занимает пост первого заместитель председателя комитета по образованию и науке. Опираясь на опыт своей работы, он отметил в интервью, что подростков к мастурбации провоцирует вредная информация, которую они находят в интернете. Бороться с этим стоит на уровне образовательных учреждений и семьи, добавил депутат.

Геннадий Онищенко,
депутат Госдумы РФ (в интервью радиостанции «Говорит Москва»:

В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определенный к половому здоровью ребенка, как мальчика, так и девочки.

Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие ножницы между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые.

По мнению Онищенко, решению проблемы мешают «ханжество», замалчивание «проблем полового возраста» и отсутствие культуры адекватного воспитания детей. Врач уверен, что с онанизмом сталкиваются многие подростки.

Депутат считает, что практиковать уроки о вреде онанизма прежде всего стоит в школах «гиперурбанизированных» регионов. «Если мы начнем этот разговор в нашей мусульманской республике, нас просто с вами не поймут, мягко говоря», — заявил профессор.

Геннадий Онищенко — действующий академик РАМН, член Президиума РАМН, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач России и Киргизии, член президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

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