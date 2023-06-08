Дерматолог рассказала, в каких водоемах строго запрещено купаться и почему

В водоемах, где плавают утки, гуси или чайки купаться строго запрещено. По словам эксперта, в такой вод живут опасные паразиты-личинки.
Они вызывают "дерматит купальщика", который сложно диагностировать. Тревожным звонком для купания является наличие свалок или сельхоз работ рядом с водоемом.
В таких местах обитают множество паразитов, которые негативно влияют на здоровье человека. Дополнительные факторы риска — водоросли, стоячая вода и илистое дно.
После купания, по мнению дерматолога, необходимо вытираться сухим чистым полотенцем, а по возможности сходить в душ.
Ранее власти Барнаула объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах.