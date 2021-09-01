Детскую поликлинику в Барнауле капитально отремонтируют за 44 млн рублей

Поликлиника обслуживает 19,3 тыс. детей, проживающих в Октябрьском и Ленинском районах Барнаула.
«Летом 2021 года приступили к капитальному ремонту лечебного учреждения. Заменили систему отопления во всех помещениях. В октябре приступят к преображению корпуса № 3 (ул. Чеглецова, 19). Там планируют заменить напольные покрытия, двери и оконные блоки в кабинетах и в коридорах, провести сантехнические и электромонтажные работы», — рассказали в министерстве.
В 2022 году работы продолжат — капитально отремонтируют кровли и фасады зданий.
Главврач поликлиники Татьяна Гоголинская отметила, что ремонт поликлиники — это масштабные изменения, которые проводят поэтапно.
«Приостанавливать медицинскую помощь не будем. Постараемся, чтобы ремонт никак не отразился на приеме пациентов», — подчеркнула она.
Ранее сообщали про детское отделение самой крупной в Барнауле поликлиники № 14, которое отремонтируют за 14 млн рублей.