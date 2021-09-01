Детскую поликлинику в Барнауле капитально отремонтируют за 44 млн рублей

Поликлиника обслуживает 19,3 тыс. детей, проживающих в Октябрьском и Ленинском районах Барнаула.

«Летом 2021 года приступили к капитальному ремонту лечебного учреждения. Заменили систему отопления во всех помещениях. В октябре приступят к преображению корпуса № 3 (ул. Чеглецова, 19). Там планируют заменить напольные покрытия, двери и оконные блоки в кабинетах и в коридорах, провести сантехнические и электромонтажные работы», — рассказали в министерстве.