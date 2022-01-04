Детскую вакцину от ковида внесли в календарь прививок. Станет ли она обязательной?

Вакцину от ковида для подростков в возрасте от 12 до 17 лет внесли в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям, пишет NGS. Однако это не делает ее обязательной для всех без исключения, принудительно прививку ставить не будут.

«Приказом Минздрава России специально установлено, что вакцинация от COVID-19 подростков проводится исключительно добровольно и исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя», — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Мнение родителей будут спрашивать не в каждом случае — по закону, с 15 лет подростки сами могут давать письменное добровольное информированное согласие на медицинские манипуляции. За детей от 12 до 14 лет этот документ подписывают родители или законные представители.

Для детей до 12 лет препарата пока нет, но его будут разрабатывать — подумать о вакцине для малышей от двух лет поручил президент Владимир Путин.

Первые партии детской вакцины от коронавируса «Спутник М» вышли в гражданский оборот в конце декабря. Разрабатывал препарат, как и другие «Спутники», НИЦ Гамалеи. Главный научный сотрудник центра, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что это та же самая вакцина, что и «Спутник V», только менее концентрированная.