4 января -7°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Детскую вакцину от ковида внесли в календарь прививок. Станет ли она обязательной?

Вакцину от ковида для подростков в возрасте от 12 до 17 лет внесли в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям, пишет NGS. Однако это не делает ее обязательной для всех без исключения, принудительно прививку ставить не будут.

Дети. Вирус.
Дети. Вирус.
СС0.

«Приказом Минздрава России специально установлено, что вакцинация от COVID-19 подростков проводится исключительно добровольно и исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя», — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Мнение родителей будут спрашивать не в каждом случае — по закону, с 15 лет подростки сами могут давать письменное добровольное информированное согласие на медицинские манипуляции. За детей от 12 до 14 лет этот документ подписывают родители или законные представители.

Для детей до 12 лет препарата пока нет, но его будут разрабатывать — подумать о вакцине для малышей от двух лет поручил президент Владимир Путин.

Первые партии детской вакцины от коронавируса «Спутник М» вышли в гражданский оборот в конце декабря. Разрабатывал препарат, как и другие «Спутники», НИЦ Гамалеи. Главный научный сотрудник центра, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что это та же самая вакцина, что и «Спутник V», только менее концентрированная.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость