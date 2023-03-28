Девушка основателя «СберМаркета» отравилась старым имунным раствором и умерла

Студентка медицинского университета и девушка основателя «СберМаркета» принимала препарат для повышения иммунитета вместе с молодым человеком. Они оба прокапали старую дозу раствора, в результате чего основатель «СберМаркета» попал в больницу, а девушка скончалась 25 марта.

Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пара принимала иммуностимулирующий препарат без назначения лечащего врача.

По информации Telegram-канала Baza, девушка училась на 5 курсе в МГМУ имени И.М. Сеченова. Она также проходила курсы превентивной медицины, на которых и узнала о препарате.

Девушка предложила своему молодому человеку, — по данным Baza, Дмитрию Жулину, основателю «СберМаркета» — начать принимать препарат, чтобы меньше болеть.

Пара принимала препарат с помощью капельницы с января 2023 года каждые 2−3 дня. Однако накануне молодые люди не успели прокапать раствор сразу и приняли его спустя три дня. После этого им стало плохо.

Пара попала в реанимацию. Жулина удалось спасти, а его девушка скончалась.

«Следственный комитет проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы», — сообщили в ведомстве.

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