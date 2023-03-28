28 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Девушка основателя «СберМаркета» отравилась старым имунным раствором и умерла

Студентка медицинского университета и девушка основателя «СберМаркета» принимала препарат для повышения иммунитета вместе с молодым человеком. Они оба прокапали старую дозу раствора, в результате чего основатель «СберМаркета» попал в больницу, а девушка скончалась 25 марта.

Капельница.
Капельница.
unsplash.com

Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пара принимала иммуностимулирующий препарат без назначения лечащего врача.

По информации Telegram-канала Baza, девушка училась на 5 курсе в МГМУ имени И.М. Сеченова. Она также проходила курсы превентивной медицины, на которых и узнала о препарате.

Девушка предложила своему молодому человеку, — по данным Baza, Дмитрию Жулину, основателю «СберМаркета» — начать принимать препарат, чтобы меньше болеть.

Пара принимала препарат с помощью капельницы с января 2023 года каждые 2−3 дня. Однако накануне молодые люди не успели прокапать раствор сразу и приняли его спустя три дня. После этого им стало плохо.

Пара попала в реанимацию. Жулина удалось спасти, а его девушка скончалась.

«Следственный комитет проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Ранее в реанимации умер 1,8-годовалый малыш, которого лечили от ОРВИ в Новосибирске.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость