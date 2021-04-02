Диетолог объяснил, почему люди жалуются на «широкую кость» и «медленный метаболизм»

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал радио Sputnik , как на самом деле работает обмен веществ в тех случаях, когда человек не может похудеть.

Гинзбург посоветовал не говорить о «быстром» или «медленном» метаболизме, когда происходит низкий расход энергии.

«Еще есть одно понятие — так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход», — отметил доктор медицинских наук.

Некоторые люди едят часто, а потратить энергию они не могут. Другие едят редко. Однако худеть легче тем, у кого пластичный метаболизм, который легко переключается на расход энергии.

«Это свойства в основном для людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются», — пояснил Гинзбург.

Групповая тренировка в «Рельефе». Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Самые простые средства стимулирования метаболизма — полноценный сон и расширение двигательной активности: прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения и водные процедуры, например, не очень контрастный душ.

«Очень часто человек ведется на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 кг и прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто „кость широкая“. И это действует как извиняющее обстоятельство», — отметил диетолог.

На самом деле, подчеркнул он, «широкая кость» — это миф, потому что масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела.

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