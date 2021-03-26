Какой вес можно безопасно сбросить за неделю? Врачи объяснили, почему лучше без резкостей

Специалисты предупредили, что быстрое похудание не является устойчивым и чревато возникновением серьезных проблем со здоровьем.
«За неделю без вреда для здоровья можно сбросить 0,5−1 килограмм веса», — посоветовали медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Для этого они рекомендуют снизить калорийность потребляемой пищи и увеличить физическую активность.
Они также напомнили главную особенность резкого сброса веса — это можно осуществить, однако первоначальный вес возвращается очень быстро.
Ранее российский врач назвал возраст, после которого нельзя худеть, поэтому необходимо заранее приучить свой организм правильно употреблять пищу.