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Здоровье

Какой вес можно безопасно сбросить за неделю? Врачи объяснили, почему лучше без резкостей

Эксперты рассказали, какой вес можно безопасно сбросить и как это лучше сделать, чтобы не пришло огорчение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

Специалисты предупредили, что быстрое похудание не является устойчивым и чревато возникновением серьезных проблем со здоровьем.

«За неделю без вреда для здоровья можно сбросить 0,5−1 килограмм веса», — посоветовали медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Для этого они рекомендуют снизить калорийность потребляемой пищи и увеличить физическую активность.

Они также напомнили главную особенность резкого сброса веса — это можно осуществить, однако первоначальный вес возвращается очень быстро.

Ранее российский врач назвал возраст, после которого нельзя худеть, поэтому необходимо заранее приучить свой организм правильно употреблять пищу.

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