Диетолог объяснил, почему многие начинают толстеть, когда решают похудеть

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала RT , что очень часто в надежде сбросить лишний вес люди допускают ошибки.

По мнению Писаревой, одна из самых опасных ошибок — начинают худеть с акцентом на определенные продукты. Например, на кефире или гречке.

Или же чрезмерно увлекаются смузи, свежевыжатыми соками, делая их основой рациона. Кстати, соки повышают кислотность. У некоторых людей развивается атрофия кишечника — это связано с тем, что кишечник не тратит энергии.

Кроме того, при монодиете организм недополучает необходимые витамины и микроэлементы.

«После перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать еще большее количество килограммов», — предупредила Писарева.

Эксперт отметила, что людям с заболеваниями ЖКТ нельзя ограничивать себя в полноценном питании длительное время.

Более того, очень часто люди не подозревают о существующих проблемах в организме. Поэтому перед похудением необходимо сдать анализы и сходить к терапевту.

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