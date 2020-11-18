Пищеварительная катастрофа. Гастроэнтеролог рассказала, как и почему в Алтайском крае подростки болеют анорексией

За два последних года в краевую клиническую психиатрическую больницу с подозрением на диагноз «нервная анорексия» обратились 14 человек. Диагноз подтвердился у двух. Заведующая городским детским Центром здоровья, главный внештатный специалист по питанию Алтайского минздрава Ирина Мироненко рассказала, отчего возникает эта болезнь, как ее лечить и какие ошибки в «пищевом воспитании» чаще всего делают родители.

Что такое анорексия

Нарушения пищевого поведения закладываются в самом раннем возрасте и сопровождают человека всю дальнейшую жизнь. В основе анорексии — неправильное отношение к своему организму, считает Ирина Мироненко. Это пограничное нервно-психическое заболевание.

Врачи отмечают, что заболевание «молодеет» и все чаще его жертвами становятся подростки. Ребенок недоволен своей внешностью. Ему кажется, что какие-то части тела не соответствуют идеалу красоты. Конечно, обычно это «девочковая» болезнь. Подростки недовольны тем, что бедра округляются и грудь становится больше. Они не могут приспособиться к взрослению и начинают составлять себе диеты и усиливать физическую нагрузку.

Рацион питания сводится к минимуму: из него убирают все углеводы и жиры, ограничивают белки. Часто йогурт и немного фруктов — единственная еда таких подростков.

Анорексия имеет три стадии. Первая — возникновение сверхценной идеи о том, что нужно сесть на диету во имя красоты.

Вторая — собственно анорексия, когда ребенок сел на диету и начал худеть, используя и «альтернативу» избавления от калорий, — ставит клизмы или вызывает рвоту, принимает слабительные и мочегонные препараты.

Третья — кахексия, когда потеря веса достигает критического уровня, порой до 50%. Далее — терминальная стадия, когда смерть неизбежна.

Гастроэнтеролог Ирина Altapress.ru.

Что происходит с организмом

Вместе с неправильным питанием приходит нарушение метаболизма и гормональная перестройка организма, снижение иммунитета, сбои в ферментной системе желудочно-кишечного тракта.

Если снижается энергетическая ценность суточного рациона, организм начинает расходовать запас — в первую очередь углеводы, затем жировую ткань. Когда все это потрачено, начинают разрушаться белковые ткани — мышцы теряют белок. В крови быстро повышается натрий и снижается уровень калия, возникают отеки.

«Все ферменты в организме — это белки. Если белковый обмен нарушен, то страдает и вся ферментативная активность: нарушается свертываемость крови, пищеварение практически останавливается, различные микроэлементы перестают поступать в клетки организма», — говорит Ирина Мироненко.

Нарушается микробиота — множество различных видов микроорганизмов, населяющих кишечник человека, более 50 родов и более 500 видов бактерий, от равновесия которых зависит не только пищеварение, но и другие функции организма.

Бывает, что изменения уже необратимы. Проще говоря, пища вовсе перестает усваиваться. И это ведет к трагическим последствиям.

125 г обезжиренного йогурта и одно яблоко. izismile.com

Как лечат анорексию

Пациентов с анорексией ведут, прежде всего, психиатры. Потому что порой бывает трудно оценить: это просто анорексия или признак гораздо более тяжелых психических отклонений, например шизофрении.

При этом важен комплексный подход. Подключаются гастроэнтерологи, диетологи, нутрициологи, которые решают проблемы нарушенного метаболизма. Искусственно вводятся ферменты, назначаются гепатопротекторы, чтобы защитить печень и поджелудочную железу.

Питание рассчитывается очень осторожно, постепенно увеличиваются объем и калорийность, потому что резкое вмешательство может привести к гибели пациента. На первых этапах это специальные продукты, которые обогащают организм микроэлементами, пищевыми волокнами — чаще молочка.

В зависимости от степени истощения пациентов процесс приведения организма в норму может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

Реабилитация может растянуться и на всю оставшуюся жизнь. «Если возникает жировая дистрофия печени, клетки будут всегда „помнить“ катастрофу, которая с ними случилась. Можно лишь поддерживать органы в относительно рабочем состоянии», — говорит Ирина Мироненко.

Детский Центр здоровья. Altapress.ru.

Как распознать анорексию

Первые симптомы — это как раз поиск видов питания, которые могли бы помочь сбросить вес. Здесь родители должны быть очень внимательными и вовремя заметить такие порывы ребенка.

«Если ребенок интересуется звездами кино и эстрады, резко сбросившими вес и выглядящими истощенно, если ищет специальные диеты в интернете — это знаки тревоги, — говорит Ирина Мироненко. — При легкой форме анорексии может помочь простая семейная поддержка, позитивный настрой или несколько сеансов у психотерапевта».

Быстрая потеря веса — слишком поздний признак, с которым обращаться к врачу нужно как можно быстрее.

В детском Центре здоровья для диагностики нарушений пищевого поведения используют биоимпедансный анализ. Это исследование посредством измерения электрического сопротивления участков тела в разных частях организма.

Аппарат определяет, сколько энергии ребенок тратит в состоянии покоя, сколько у него жировой ткани, мышечной, скелетной, сколько жидкости, клеточной и внеклеточной, а также взаимодействие между этими средами.

Проведя исследование, врачи могут сказать, каких продуктов не хватает ребенку, какие он получает в избытке и как нужно скорректировать питание.

Подросток. Кеды. СС0

Синдром отличницы

Ирина Мироненко считает, что в большинстве случаев нервная анорексия — это признак того, что взаимоотношения в семье хромают. Часто такие дети неадекватно реагируют на замечания родителей и сверстников.

Во многих случаях анорексией заболевают патологические отличницы, у которых все должно быть идеально. Они просто не видят другого способа существования. «Возникает некий вызов себе: могу ли я справиться со своим аппетитом, — говорит Ирина Мироненко. — Но дело в том, что аппетит у подростков действительно повышается, организм должен расти и совершенствоваться».

Чаще всего, по данным статистики, нервной анорексией заболевают дети со сниженной самооценкой, которые не уверены в себе и не могут найти поддержки родителей. Как правило, в семьях таких детей авторитарные мамы со строгим стилем воспитания.

«Ведущий педиатр России Игорь Воронцов отмечал: для того чтобы вырастить детей здоровыми, прежде всего необходима любовь, — говорит Ирина Мироненко. — Испортить их даже чрезмерной любовью невозможно. Если ребенок уверен, что его любят, все трудности, включая и анорексию, можно „вылечить“ в семье».

Медицина , больница. СС0

Критические масштабы

В детском Центре здоровья удалось выявить двух 14-летних девочек с анорексией. У одной были серьезные проблемы со здоровьем с рождения — она перенесла операцию из-за порока сердца.

Врач рекомендовал девочке немного снизить вес, чтобы уменьшить нагрузку на сердце, но она поняла все слишком буквально. Так обычная и правильная рекомендация врача стала пусковым механизмом для начала нервной анорексии.

Проблему удалось решить благополучно и быстро с помощью медикаментов и психотерапевтических сеансов. Врач лечебной физкультуры помог девочке сформировать правильную осанку и новое отношение к своей внешности.

Второй случай оказался гораздо тяжелее. Анорексию выявили при профилактическом осмотре в школе, но еще целый год не могли заставить подростка пойти к врачу. За это время потеря веса достигла критических масштабов — 36 килограммов: девочка не могла даже самостоятельно передвигаться. Ее выводили из этого состояния в течение года.

Школьник. Подросток. СС0

Как ошибаются родители

По словам Ирины Мироненко, питание ребенка в первую 1000 дней его жизни — это залог здоровья взрослого человека. Все хронические неинфекционные заболевания — гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа, ожирение, онкология, аллергии, заболевания желудочно-кишечного тракта — закладываются именно в первые годы жизни нерациональным питанием.

Ясно, что здоровье ребенка зависит от родителей, которые, давая ему пищу, способны наделать кучу ошибок.

Ирина Мироненко говорит, что в первую очередь важно полноценное грудное вскармливание, хотя бы до полутора лет. Это способно защитить ребенка и сформировать его здоровье.

Однако будущее пищевое поведение складывается, когда ребенку начинают давать другие продукты питания — прикорм.

«Возможно, у родителей не хватает терпения, — объясняет механизм Ирина Мироненко. — Нужно доводить прикорм до определенного объема, давать продукты, которые рекомендует врач в соответствии с возрастом ребенка».

Детский Центр здоровья. Altapress.ru.

Часто родители хотят накормить дите во что бы то ни стало и буквально насильно впихивают в него еду. Возникает проблема отказа от приема пищи вообще. Другой негативный пример — прием пищи с особыми условиями, на фоне любимых мультиков и игрушек. В другое время ребенок есть не будет.

«Не каждый маленький ребенок будет открывать рот и ловить следующую ложку, — говорит врач. — Хочу пожелать терпения родителям. Нужно кормить настойчиво, но не насильно. При этом не нужно и потакать ребенку, мол, пусть ест, что хочет».

Специалист рассказывает, что часто на втором году жизни ее маленькие пациенты не могут есть основные продукты питания. Зато оказывается, что в течение дня ребенок выпивает полтора литра сока или молока. То есть удовлетворяет потребность в калориях, так что ему просто не нужны другие продукты, которые тем не менее необходимы для роста и развития.

«Если мы что-то сделали изначально неправильно, уже невозможно будет переучить ребенка», — подчеркнула Ирина Мироненко.