В кабинете эндокринолога Диагностического центра Анастасии Артюшенко самые большие стулья, но иногда пациенты на них не помещаются. «А еще у нас вот есть весы, специальные, грузовые, до 200 килограммов», — говорит врач. Что делать, если вес вышел из-под контроля, чем опасны БАДы и почему в Алтайском крае так много людей с ожирением — в материале altapress.ru.

Цифры на весах

— Какой вес считается ненормальным?

— Если у вас есть 20, 10, даже пять килограммов лишнего веса — надо что-то предпринимать. Диета и физические упражнения — лучше формулы никто не придумал.

Есть такой показатель, как окружность талии. У женщин в норме она должна быть менее 80, у мужчин менее 94. Если больше — это как раз вредный абдоминальный жир, который скапливается в области живота и сигнализирует об ожирении, в том числе внутренних органов.

Есть индекс массы тела, на основании которого мы ставим диагноз «ожирение» разной степени. Это вес, разделенный на рост в квадрате. Рост берется в метрах. Формула, правда, не работает для спортсменов, у которых бывает большая мышечная масса при относительно невысоком росте. Конечно, это не значит, что у них ожирение.

Ожирение. Altapress.ru.

Но большинство людей могут воспользоваться расчетом, чтобы оценить проблему. Особенно если вы четко решили для себя худеть, а не просто грустно смотреть, как цифры на весах вверх ползут.

Неидеальный образ

— Если человек садится на диету , занимается спортом , выполняет все указания тренера , а не худеет почему-то , это гормональная проблема?

— Однозначно нужно показаться к эндокринологу. На самом деле, в 98% случаев «источники» ожирения — не гормональные. Однако оставшиеся 2% все же надо исключить.

Причиной может быть генетика. Если у родителей были запущенные эндокринные заболевания — нарушения функции щитовидной железы, сахарный диабет, то велика вероятность, что ребенок унаследует проблемы с метаболизмом. Но в основном причина ожирения — это образ жизни, который у большинства из нас не идеальный.

Анастасия Артюшенко , эндокринолог. Диагностический центр.

Эндокринолог — это первый врач, к которому нужно идти, если есть проблемы с лишним весом. Потому что они очень серьезные, их нужно лечить не затягивая.

Сейчас есть хорошие лекарства для похудения. Сертифицированные медицинские препараты. Заодно врач объяснит какие-то тонкости диеты, на которые порой не обращают внимания.

Лучше на фудкорт

— Алтайский край в этом году потерял пальму первенства в России по ожирению. А все предыдущие годы мы лидировали. Почему?

— Статистика спорная. Может быть, мы в лидерах, просто потому что чаще регистрируем людей с ожирением. 120 кг веса — это звучит мощно, 150 — жутковато, 180 — это когда человек уже практически не может передвигаться. В моей практике были и такие случаи. Возможно, люди с еще большей массой тела просто сидят дома, потому что не могут прийти к врачу.

Похудение. Вес. СС0

Мне кажется, дело еще и в том, что еда в последнее время в принципе рассматривается как один из основных видов развлечения. Особенно на ковидном карантине: никаких театров, концертов и кино.

Для многих поход в торговый центр — уже культурное событие. И как же не отметить хорошую покупку — посидеть на фудкорте и слопать что-нибудь повреднее. Может быть, в регионах, где свободное время жителей организовано лучше, меньше людей с ожирением. У нас еще основная часть населения живет в селах, где развлечения вовсе ограничены.

Ожирение связывают еще с бедностью региона. У большинства жителей края не настолько большие доходы, чтобы позволять дорогую и качественную еду. В рационе многих преобладает картофель, который надо ограничивать, если решили худеть. Мы выбираем не дорогие цельнозерновые макароны, а обычные. И вообще, все выбираем подешевле.

Бургер. СС0

— Не до авокадо нам , в общем.

— Только и слышу в последнее время про авокадо, друзья его готовят в разных видах практически каждый день. Это какая-то прямо новая модная еда. Может, он и полезный, но давайте не забывать, что это не кабачки, которые можно килограммами есть, а продукт, по калорийности равный мясу.

Хорошее масло

— Врачи разных специальностей в один голос рекомендуют средиземноморскую диету. Действительно ли она так хороша?

— Конечно, она хороша! Оливки, рыба, цельнозерновой хлеб, свежие овощи и фрукты каждый день — что ж тут плохого? Просто в наших реалиях это не всем и не всегда доступно.

Зато у нас всегда достаточно овощей. В этом году особенно: сезон для всего начался раньше — капуста, кабачки, помидоры. Сейчас самое время сесть на диету.

Ярмарка камчатской рыбы Анна Зайкова

— Какая еда особенно вредна для организма?

— Быстрые углеводы — конфетки, пирожные, мороженое. Сюда же относится фастфуд и жирная пища. Людям без лишнего веса можно есть и жирное, вопрос в количестве. Те, кто старается похудеть, исключают из рациона сладкое и мучное, но почему-то забывают именно про жиры.

Вот вроде колбаса, смотрим: нет ни одной жиринки, значит, можно. Нет, нельзя. Сюда же относится майонез и твердый сыр 50%-ной жирности — все это очень калорийно.

Еще мы забываем, что готовить на масле — это значит увеличивать калорийность готовой пищи почти в полтора раза. Порция макарон без масла — 150 калорий, с ним — 250. Разница чувствительна.

Масло сливочное. СС0

Есть миф, что сливочное масло вредное, а растительное полезное, и с ним можно похудеть. Так вот, к сожалению, калорийность любого растительного продукта больше, чем животного.

Сейчас, в сезон овощей, люди делают витаминные салаты, поливают оливковым маслом и думают, что это круто, прямо самая здоровая еда. На самом деле в ложке масла в разы больше калорий, чем во всех овощах в вашей тарелке.

— И что делать?

— Можно не выдумывать каких-то экзотических соусов, а просто заправить салат лимонным соком, небольшим количеством сметаны или несладким йогуртом.

Когда я сообщаю пациентам, что теперь нужно будет готовить без масла, у них прямо паника: «Это же так сложно! Это на пару? Как же я буду это делать?» Да, ничего тут сложного нет. Продукты можно варить, готовить в духовке с хорошей бумагой для выпекания. Можно готовить на гриле, сейчас есть замечательные антипригарные сковороды, будет все так же зажаристо и хрустяще, только без лишних калорий.

Помидоры. Овощи. СС0

Если организм требует

— Есть теория о том , что , если организм чего-то хочет , надо ему это дать , даже если вредно.

— В основном это касается шоколада. Это тот продукт, который буквально приносит нам счастье. В нем содержится компонент триптофан, он участвует в синтезе гормонов серотонина и мелатонина, которые повышают настроение. Конечно, можно заменить шоколад бананом — в нем столько же триптофана.

Вообще, в принципе, вкусная еда доставляет нам удовольствие, и поэтому ее хочется еще и еще.

Шоколад, действительно, один из самых вредных продуктов — мало того что он углеводистый, так еще и содержит жиры.

Шоколад. Конфеты. СС0

Сравниться с ним могут пирожные, торты с кремом. Зефир и мармелад, изготовленные с использованием яблочного пюре и соков, менее вредны. Но если вам хочется не просто абстрактно сладкого, а именно шоколада, то вы не будете удовлетворены, даже если съедите полкило зефира.

Если чего-то хочется, совсем отказывать нельзя. Вопрос лишь в количестве. Съешьте дольку шоколада, а не всю плитку.

Своя доза

— Думая , что организму чего-то не хватает , люди часто сами себе назначают витамины и БАДы. Насколько это опасно?

— В крае серьезная проблема с йодом, поскольку он удален от морей, и с витамином D, так как у нас не так много солнечных дней. Это то, что нужно принимать всегда. Вам ничем не повредят и сезонные поливитамины в профилактических дозах, если нет каких-то специальных противопоказаний.

Лекарства , таблетки. CC0

Но если мы посмотрим на БАДы, содержащие один витамин или микроэлемент, то увидим, что дозы там лечебные. Сейчас очень многое можно заказать в интернете, на iHerb или других сайтах. Но надо понимать, что ты покупаешь.

Тот же витамин D в профилактической дозе — это 500 международных единиц. Его же доза как биологической добавки — 10 тыс. единиц. Можно ли вам витамин D принимать в таких дозах, знает только врач. Но часто люди думают, что чем больше, тем эффективнее. Это не так.

БАДы не всегда проверены. Они не считаются лекарственными средствами, хотя дозировки у них как раз такие. Так что надо быть осторожнее.

Таблетки. Похудение. СС0

Новые гормоны

— Люди , которые начинают резко толстеть или худеть , часто называют такие проявления «сбоем гормонального фона». Это верно?

— Есть конкретные болезни, связанные с механизмами выработки тех или и иных веществ в организме. Это нужно лечить. А «сбой гормонального фона» — это не диагноз.

В организме сотни гормонов со своими функциями и эффектами . Более того, я думаю, что многие гормоны еще не известны, как неизвестно и их действие. Постоянно находят новые молекулы или у открытых уже обнаруживают новые свойства.

Сейчас активно идут исследования на тему ожирения и сахарного диабета. Выясняется, например, что у старых препаратов помимо снижения сахара есть эффект снижения риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Ждем дальнейших открытий.