Диетолог рассказала, что Надежда Бабкина омолодилась в Алтайском крае

Российский врач-диетолог и косметолог Марият Мухина назвала способы, благодаря которым артистка Надежда Бабкина перестала выглядеть на свой возраст. Среди них оказались поездки в Алтайский край, где народная певица прибегает к нетрадиционной медицине, пишет teleprogramma.pro.

Подписчики в Instagram 69-летней Бабкиной заподозрили ее в обращении к пластическим хирургам. Поклонники не поверили, что в свои годы артистка может так хорошо выглядеть.

Марият Мухина знает певицу лично. Она рассказала, что причина молодости в том, что Надежда Бабкина «применяет на себе нетрадиционные методы».

«В частности часто посещает Алтайский край. Еще она часто посещает Сочи, где в санаториях практикует здоровый образ жизни, а еще санаторное лечение, которое сказывается очень мощно на молодости кожи», — сказала косметолог.

Она также напомнила, что у Бабкиной есть молодой супруг Евгений Гор, а «женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше».

Ранее Бабкина опубликовала фото после посещения салона красоты и привела подписчиков в недоумение.

Как уже писал altapress.ru, фолк-певица принимала в Алтайском крае пантовые ванны и заряжалась энергией.