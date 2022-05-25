25 мая
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Здоровье

Диетолог рассказала, какой завтрак увеличивает мужскую силу

Завтрак должен сочетать все основные нутриенты: белки, жиры, углеводы и клетчатку. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог Нурия Дианова. Она перечислила блюда, которые повышают потенцию и улучшает женское здоровье.

Яичница. Завтрак.
Яичница. Завтрак.
CC0

Дианова утверждает, что утром можно съесть яйцо с хлебом и овощами. По ее словам, такой завтрак следует включать в меню. При этом хлеб лучше выбирать ржаной, а овощи использовать любые.

Врач добавила, что яйцо — один из самых удачных белков. Он «дешевый, по сравнению с мясом, творогом или морепродуктами», а еще легко усваивается.

«Для женщины это будет одно яйцо, мужчине можно съесть максимум два <…> К нему подходят любые варианты овощных блюд: домашнее лечо, салат, помидоры, квашеная капуста», — сказала Нурия Дианова.

Мужчинам для утреннего приема пищи подходит омлет с тушеными помидорами. В такой еде содержится ликопин, увеличивающий подвижность сперматозоидов и полезный для предстательной железы.

А тем, кто предпочитает кашу на завтрак, диетолог рекомендует употреблять ее с фруктами и урбечем.

«Овсянка — это углеводы, такому завтраку не хватает белков с жирами и клетчатки. На мой взгляд, к овсянке больше всего подходят фрукты: банан, яблоко и апельсин. Важно добавить белко-жировой продукт, например, две чайные ложки урбеча из расторопши», — подчеркнула Дианова.

Банан, фрукты, продукты.
Банан, фрукты, продукты.
pixabay.com/

В качестве альтернативы она советует кусочек сыра. Кстати, женщинам на завтрак можно съедать 20−30 граммов сыра, а мужчинам — до 50 граммов.

Вредная привычка

Дианова уточнила, что употребление глазированных хлопьев по утрам — не самая полезная привычка. От них чувство насыщения приходит быстро, а уровень глюкозы в крови повышается.
Полезная замена хлопьям — мюсли.

«Нужно выбирать наборы с добавлением высушенных бананов, ягод, без цукатов. Залить молоком, йогуртом, добавить кусочек сыра, а также банан в качестве клетчатки», — уверена Дианова.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть окрошку на квасе и почему лучше выбирать кефир.

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