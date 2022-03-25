Диетолог рассказала, кому и почему нельзя переедать яйца

В неделю достаточно съедать пять-шесть куриных яиц, рассказала радио Sputnik врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова. А вот перебарщивать с этим продуктом не следует.

В куриных яйцах содержатся хорошо усваиваемый белок, кальций, фосфор, лецитин и кальциферол, объяснила Разаренова.

Врач подчеркнула, что в день лучше съедать не больше двух-трех яиц, а максимальную пользу здоровью принесут пять-шесть яиц в неделю.

«Здоровый взрослый человек может употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. В теории, здоровый человек может употреблять и более количества яиц в день, но я сторонница разнообразия в тарелке», — уточнила Разаренова.

Диетолог добавила, что яйца «станут хорошим дополнением к другим незаменимым формам белка: мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам».

Разаренова не рекомендует переедать яйца при острых заболеваниях ЖКТ, а также людям с высоким риском развития «сердечно-сосудистых катастроф» и избыточным весом. Им лучше ограничиться тремя-четырьмя яйцами в неделю.

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