Диетолог рекомендовала к пиву свежие огурцы

Пить пиво без вреда для здоровья можно только по 200−300 мл в день, рассказала URA.RU практикующий врач-диетолог Марина Копытько. А еще она посоветовала неожиданную закуску.

Чтобы не столкнуться с проблемой лишнего веса именно 200−300 млн в день один-два раза в неделю станет приемлемой дозой пива. Пить пенное можно только в конце основного приема пищи.

«Это может быть обед, либо ужин, но сначала человек должен покушать. Самая глупая ошибка, это пить пиво между приемами еды, особенно на голодный желудок. Это очень плохо отражается на работе пищеварительной системы и это категорически не правильно», — пояснила доктор.

В 100 граммах пива содержится порядка 50 ккал в зависимости от технологии приготовления. Алкоголь растормаживает кору головного мозга, и человек начинает больше есть и рискует переесть.

В пиве есть и определенные витамины, в частности группы В, но оно не является их источником, это относится только к так называемому живому пиву, которое обладает коротким сроком хранения, рассказала диетолог.

В качестве закуски Копытько порекомендовала есть с пивом свежие огурцы.

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